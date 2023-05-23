"Укрнефтебурение" требует от НАБУ расследовать попытку захвата предприятия

Совокупная стоимость активов "Укрнефтебурения" в 2022 году составила более 21 млрд грн, а значит, компания является привлекательным активом для рейдеров

Одна из крупнейших газодобывающих компаний Украины "Укрнефтебурение" обратилась в Национальное антикоррупционное бюро с призывом расследовать вопросы передачи арестованных активов компании в управление ПАО "Укрнафта".

Как утверждается в находящемся в распоряжении УНИАН заявлении, попытка присвоения активов "Укрнефтебурения" является коррупционным уголовным правонарушением.

"Относительно ПАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение" (далее также — Компания) и его акционеров группой лиц, в состав которой входят государственные служащие, в том числе должностные лица Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Государственного бюро расследований, Офиса Генерального прокурора Украины, Кабинета Министров Украины, действующих в интересах директора ПАО "Укрнафта" Корецкого С.Ф. и других неустановленных лиц, которыми контролируется последний, совершен ряд коррупционных уголовных правонарушений, целью которых является противоправное завладение активами Компании", — сообщается в заявлении.

Согласно сообщению, "Укрнефтебурение" является одной из крупнейших частных компаний и налогоплательщиков в государстве. С 2010 по 2022 годы компания инвестировала в Сахалинское месторождение более 6 млрд грн, пробурила около 20 новых скважин, осуществила более 50 капитальных ремонтов скважин, уплатила в бюджет около 24 млрд грн налогов и сборов, а добыча газа составила более 6 млрд кубометров. Совокупная стоимость активов "Укрнефтебурения" за 2022 год составила 21,1 млрд. грн. А значит, как подчеркивается в заявлении, компания является достаточно привлекательным активом.

По данным компании, сначала акции "Укрнефтебурения" были незаконно арестованы путем "служебного подлога" должностными лицами ДБР и Офиса Генпрокурора. Так, согласно постановлению следственной судьи Печерского районного суда от 3 мая, факт наличия которого был "умышленно замолчен", объективные данные, подтверждающие, что корпоративные права "Укрнефтедобычи" соответствуют критериям вещественного доказательства, отсутствовали. Однако должностные лица обратились к судье с ходатайством повторно, что "при отсутствии у стороны обвинения новых данных и доводов является злоупотреблением процессуальными правами". И уже на следующий день, 4 мая, "было постановлено неправосудное решение суда о наложении ареста на акции "Укрнефтебурения".

Затем, как сообщает в обращении к НАБУ "Укрнефтебурение", неправомерные действия совершили должностные лица АРМА, подделав основания для применения по арестованным корпоративным правам компании особой процедуры управления активами.

Согласно статье 21-1 Закона об АРМА, исключительными считаются случаи передачи в управление активов, при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) существует риск сбоя и/или прерывания функционирования таких активов, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций или сбоев в тепло-, энерго, электро-, водоснабжении или водоотводе или снабжении природным газом;

2) существует риск прерывания функционирования предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса и/или авиастроительной отрасли, в собственности которых находятся такие активы.

Однако, как уверяет представитель "Укрнефтебурения" в обращении к НАБУ, ни один из этих критериев не применим к корпоративным правам этой компании.

Кроме того, в "Укрнефтебурении" добавляют, что Антимонопольный комитет Украины признал предложение Кабинета министров Украины о передаче арестованных активов предприятий, разрабатывавших Сахалинское месторождение, в управление ПАО "Укрнафта" — концентрацией. В "Укрнефтебурении" подчеркивают, что за осуществление концентрации без предварительного согласия АМКУ, участники концентрации и их должностные лица привлекаются к ответственности согласно Закону Украины "О защите экономической конкуренции".

"Считаем, что все задействованные члены преступной группировки знали об отсутствии угроз непрерывного функционирования активов и незаконности внесения на рассмотрение Правительства вопроса передачи акций ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" в управление ПАО "Укрнафта" по специальной процедуре, о чем были лично письменно уведомлены представителем ЧАО" ПК "Укрнефтебурение" и через СМИ", — подчеркивают в "Укрнефтебурении".

В компании заключают, что конечной целью указанных действий является получение "доступа к финансовым и материальным ресурсам предприятия с целью их дальнейшего бесконтрольного присвоения и использования в собственных целях".