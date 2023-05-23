"Признак полной деградации": полковник объяснил, как бои за Бахмут отразились на россии

Украинские военные продолжают действовать в рамках оборонной операции на Бахмутском направлении

Бахмут Донецкой области, который россияне своими обстрелами почти стерли с лица Земли, все еще продолжает частично находиться под украинским контролем. ВСУ держат ряд зданий, в том числе в юго-западной части города.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый. По его словам, "вагнеровцев", которые были основным противником украинских защитников, изрядно "потрепали". Однако несмотря на тяжелые потери у врага хватает снарядов (несмотря на все заявления пригожина), благодаря чему они и уничтожают местную инфраструктуру.

"У них нет снарядного голода — у них серьезные проблемы с людьми. Пополнять нет откуда, потери огромны", — утверждает полковник.

По его мнению, бои за Бахмут показывают, что ППК "Вагнер" уже готов бежать, чтобы остаться хотя бы частично уцелевшим. Именно для этого основатель группировки евгений пригожин и проводит свою информационную кампанию. Однако вся эта ситуация обнажила другие проблемы, особенно после последних заявлений о якобы "взятии Бахмута".

"Самое интересное, что потом его [пригожина] поздравил путин. То есть он, по сути, приветствует главаря террористической группировки, которая вне всех законов российской федерации. Это просто признак полной деградации этого государства. И тем самым он подчеркивает, что только "вагнеровцы" за последние многие месяцы оказались боеспособными. Фактически, кроме них во время этого фейкового большого наступления больше никто из российских войск нормально не воевал", — объясняет Сергей Череватый.

Также он добавил, что в основном ВСУ продолжают держать плацдарм в районе "Самолета", а также изрядно продвигаются на флангах. При этом он убежден, что украинские воины достигли на этом направлении главных целей — сдержали прорыв россиян, остановили попытки оцепления города, а также нанесли армии рф огромные потери.

Напомним, что пригожин в очередной раз заявил о "взятии Бахмута" 20 мая. Несмотря на это, в городе остаются подразделения украинских военных, которые ведут разведку и бои, обеспечивая собратьям уверенное продвижение на флангах.

Российская пропаганда пыталась при этом извратить слова президента Владимира Зеленского относительно контроля над Бахмутом, но на ситуацию это не повлияло никоим образом.