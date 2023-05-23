Глубокая обеспокоенность: песков позорно ответил на вопросы по Белгородской области

Песков заверил, что "спецоперация" будет продолжаться

У путина в очередной раз прокомментировали ситуацию с "ДРГ" в Белгородской области. Там открестились от своих же сограждан, указывая на то, что, перешедшие границу с рф — все равно "украинские боевики".

Об этом заявил пресс-скретарь владимира путина дмитрий песков, передают росСМИ.

Песков отметил, что ситуация в Белгородской области вызывает "глубокую обеспокоенность" и якобы именно по этому так называемая "спецоперация" будет продолжатся и далее. Таким образом, он попытался выдать возникшую ситуацию за "цели" войны, но, видимо, забыл о причинно-следственных связях и том, что такого не случалось до того, как путин развязал кровавую полномасштабную войну с Украиной.

По поводу того, что в состав "ДРГ", вошедшей в Белгородскую область, входят этнические русские, он ответил следующим образом:

"Надо исходить из того, что все они – украинские боевики".

Песков также не смог ответить на вопрос, почему "зачистка" Белгородской области от нападавших продолжается уже больше суток, переадресовав его в правоохранительные органы, Минобороны и ФСБ.

Напомним, что обстановка в Белгородской области рф продолжает быть напряженной и уже сегодня 23 мая туда прибывают все новые и новые группы "диверсантов". На новых видео оттуда можно увидеть, как некоторые из них вполне спокойно окапываются на захваченном КПП "Грайворон".

Ранее мы писали о том, что происходило 22 мая в Белгородской области рф.

Также мы сообщали, в Белгороде прогремели взрывы в зданиях ФСБ и МВД.