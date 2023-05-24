В контрнаступлении ВСУ не помогут? В Пентагоне сделали важное уточнение по F-16

В Пентагоне рассказали о том, помогут ли западные истребители во время ближайшего контрнаступления ВСУ

Передача Украине истребителей F-16 от западных партнеров не будет актуальной для предстоящего контрнаступления ВСУ.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь Минобороны США генерал Патрик Райдер.

По его словам, передача самолетов, обучение пилотов на них, а также развертывание инфраструктуры и решение других вопросов, связанных с этим, являются частью долгосрочных обязательств со стороны Запада.

Спикер Пентагона отметил, что украинских пилотов будут обучать в Европе и сейчас партнеры составляют детальный план того, как это будет происходить.

"Мы продолжаем вести диалог с нашими международными партнерами на этом фронте", — сказал он.

Также Райдер отметил, что более детальные подробности передачи истребителей Украины будут известны уже в ближайшее время.

Напомним, что недавно в Европе создали международную коалицию стран, которая будет заниматься вопросом передачи F-16 для Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая страна первой может передать Украине истребители F-16. В Минобороны Украины заявили, что речь идет не о США или Великобритании.