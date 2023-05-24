Это только начало? Данилов высказался о событиях в приграничных областях россии

В Украине считают, что события в приграничных областях россии могут развиваться не по плану кремля

События, которые в последние дни происходят в приграничных с Украиной областях россии, будут только развиваться. Это связано с тем, что российские граждане устали от путинского режима.

Такую точку зрения в эфире телемарафона выразил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По его словам, такого рода события будут продолжаться до тех пор, пока преступный режим кремля не примет решения о завершении войны против Украины.

Данилов считает, что из-за агрессии своей страны против украинского народа россияне не будут чувствовать себя безопасно ни в одном из уголков россии.

"Брянская, Курская, Воронежская область и другие края – они не могут быть в безопасности с учетом того, что количество российских граждан, которые против того режима, конечно, они могут в любой точке РФ вставать на протесты. Более того, я уверен, что это будет постоянный процесс к нашей победе", – сказал он.

Напомним, что ответственность за события в Белгородской и Брянской областях на себя взяли представители РДК и Легиона "Свобода России".

Ранее "Телеграф" писал, что россияне срочно вывозят ядерное оружие из Белгородской области.