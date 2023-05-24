Поливать овощи не понадобится: где украинцам ожидать мокрую погоду

Максимальная дневная температура ожидается на севере Украины — до +28°

В последние дни синоптики не радовали "сухим" прогнозом погоды украинцев и на конец рабочей недели также обещают в большинстве регионов дожди и ветер.

Стабильно теплые и солнечные дни прогнозируются только в одном городе, сообщает Gismeteo.

Погода во Львове 25-26 мая

На Галичине синоптики обещают облачную погоду, местами с осадками. В четверг, 25 мая, день обещает быть пасмурным и в дневные часы начнется небольшой дождь, который вечером должен закончиться. На следующий день утром следует ожидать несерьезных осадков. Днем воздух прогреется до +23…24 °C, а ночью остынет до +14 градусов. В четверг ветер прогнозируется свежим, 8 м/с, а в пятницу увеличится до сильных 11 м/с.

Погода в Киеве 25-26 мая

Столица Украины — это единственный город, который может похвастаться более-менее ясной погодой. В течение двух дней облака и солнце будут постоянно сменять друг друга. Температура воздуха днем будет достигать 26…28 градусов тепла, а ночью опустится до +15…16 °C. В четверг-пятницу будет дуть свежий ветер, его скорость будет достигать 8-9 м/с.

Погода в Харькове 25-26 мая

На востоке страны погода переменная. В четверг, 25 мая, ночью будет идти дождь, который днем увеличится и будет сопровождаться грозой, но к вечеру должен закончиться. На следующий день сохранится лишь пасмурная погода, но днем солнце будет иногда согревать регион. Днем температура в Харькове поднимется до 20...24 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +15…16 °C. В четверг будет дуть стабильно слабый ветер — 5 м/с, а в пятницу усилится до свежих 9 м/с.

Погода в Донецке 25-26 мая

На Донбассе будет царить сплошная пасмурная погода с осадками и грозой. 25 мая днем прогнозируется небольшой дождь, который с наступлением вечера принесет с собой грозу. В пятницу лишь в дневные часы солнце будет прорываться из-за облаков и радовать горожан своим теплом, однако ближе к концу дня возобновятся осадки. Температура воздуха днем поднимется до 22...24 °C. Ночью отметки термометров покажут +14…15 градусов. 25-26 будет дуть свежий ветер, 8 м/с.

Погода в Днепре 25-26 мая

Днепрянам следует готовиться к суточным осадкам. В четверг ночью будет идти небольшой дождь, который днем усилится и будет сопровождаться грозой. Осадки должны завершиться к утру следующего дня, 26 мая. После дождя в течение пятницы сохранится облачная погода. Днем столбики термометров достигнут отметок +21…24 °C, а ночью будут падать до 16 градусов тепла. Ветер к концу рабочей недели предполагается слабый, максимальная скорость которого будет достигать 5-6 м/с.

Погода в Одессе 25-26 мая

Над Одесской областью также нависли дождевые облака. В четверг утром солнце будет еще напоминать о себе, однако днем начнется небольшой дождь, который завершится вечером. На следующий день ночь и утро ожидаются сухими, но в дневные и вечерние часы уйдет небольшой дождь. Воздух днем прогреется до 22…23 градуса тепла, а ночью столбики термометров покажут +17 °C. 25-26 мая будет дуть свежий ветер — 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о неустойчивой погоде до конца этой недели. По данным синоптиков, май может еще принести грозу и град.