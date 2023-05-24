"Будет сюрприз для врага": легендарный танкист "Адам" рассказал о ситуации в Бахмуте (видео)

ВСУ медленно продвигаются вперед

Ситуация под Бахмутом остается контролируемой, а оккупанты проводят ротации и усиливают свои рубежи.

Об этом корреспонденту "Телеграфа" рассказал полковник ВСУ, Герой Украины Евгений Межевикин (позывной "Адам").

"Получив по зубам, противник перестал уже продвигаться вперед на нашей полосе", — сказал он.

При этом, отвечая на вопрос о том, правда ли то, что ВСУ начали отвоевывать Бахмут, Межевикин отметил, что докладывать пока можно не все и предложил оставить это "сюрпризом для врага".

По его словам, позитивной ситуация пока не является, но станет таковой, когда россияне будут оставлять свои позиции. Полковник также добавил, что многие украинские подразделения перешли в наступление и освободили часть территории.

"Постепенно продвигаемся вперед", — добавил он.

Как сообщалось ранее, замглавы Министерства обороны Анна Маляр сообщала, что интенсивность боев за Бахмут значительно снизилась, а противник начал усиливать фланги. Также снизилось количество попыток штурмовать украинские позиции, поскольку оккупанты совершают ротацию подразделений.