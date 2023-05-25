Укр

Будет лить как из ведра: в каких регионах Украины будет дождь даже на выходных

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Хотя будет идти дождь, но день прогнозируется теплым Новость обновлена 25 мая 2023, 10:20
Хотя будет идти дождь, но день прогнозируется теплым. Фото Pixabay

Минимальная дневная температура зафиксируется у отметок +21 °C

Какой день подряд большую часть Украины терроризируют дожди и грозы, но есть маленькая вероятность, что к концу недели солнечная и сухая погода посетят некоторые города.

Как сообщает ресурс Sinoptik, на юге в течение трех дней будет стабильно благоприятная погода.

Погода во Львове 26-28 мая

На западе Украины погода с дождливой сменится сначала солнечной, а затем пасмурной. В пятницу утро прогнозируется облачным, днем начнутся осадки и к вечеру не ослабеют. В начале выходных солнце будет радовать регион, но на следующий день на небе набегут тучи. Днем воздух прогреется до 21...24 градусов тепла, а ночью остынет до стабильных +12...14 °C. В конце недели будет дуть легкий ветер, максимальная скорость его достигнет 3 м/с.

Погода во Львове 26-28 мая
Погода во Львове 26-28 мая

Погода в Киеве 26-28 мая

В столице в ближайшие три дня будет стабильно солнечная и сухая погода. Температура воздуха днем будет достигать 25…26 градусов тепла, а ночью опустится до +15…18 °C. Ветер в пятницу ожидается легким, его максимальная скорость будет достигать 2 м/с, а в выходные усилится до 3 м/с.

Погода в Киеве 26-28 мая
Погода в Киеве 26-28 мая

Погода в Харькове 26-28 мая

На Слобожанщине погода обещает многообразие. В пятницу, 26 мая, на смену сухому и солнечному утру придет дождливый день. Осадки будут сопровождаться грозой. В субботу над Харьковом нависли грозовые тучи – мелкий дождь начнется днем и усилится к вечеру. А вот в воскресенье город сможет насладиться ясной погодой. Днем температура в городе поднимется до 22...24 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +15…16 °C. В течение 26-27 мая предполагается легкий ветер — 2 м/с. К концу выходных увеличится до слабых 5 м/с.

Погода в Харькове 26-28 мая
Погода в Харькове 26-28 мая

Погода в Донецке 26-28 мая

До конца недели дождь так и не планирует покидать Донеччину. В пятницу, 26 мая, солнце еще иногда будет выглядеть и радовать областной центр. Донеччан ожидают почти суточные осадки — в субботу вечером будет срываться дождь, который усилится и должен завершиться до наступления вечера воскресенья. 28 мая днем осадки будут с грозой. Температура воздуха днем поднимется до 21...26 °C. Ночью отметки термометров покажут +12…13 градусов. В ближайшие дни ожидается штиль.

Погода в Донецке 26-28 мая
Погода в Донецке 26-28 мая

Погода в Днепре 26-28 мая

Днепрянам точно не повезло с погодой на конец недели. В течение трех дней будет лить дождь и сопровождаться грозой. Иногда интенсивность осадков будет меняться, а в ночные часы, скорее всего, будет сухо. Днем столбики термометров достигнут отметок +22…24 °C, а ночью снизятся до 16…17 градусов тепла. Ветер в течение пятницы-субботы предполагается легким, максимальная скорость которого составит 2 м/с, а в воскресенье усилится до слабых 5 м/с.

Погода в Днепре 26-28 мая
Погода в Днепре 26-28 мая

Погода в Одессе 26-28 мая

Над Одещиной хоть и нависли тучи, однако осадки продлятся всего один день, в частности, в пятницу в дневное время. На выходных солнце будет иногда выглядывать из-за облаков и прогревать регион. Воздух днем прогреется до 22...26 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +16...18 °C. Ветер 26-27 мая прогнозируется легкий — 2 м/с. В воскресенье усилится до 6 м/с.

Погода в Одессе 26-28 мая
Погода в Одессе 26-28 мая

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на конец мая. Синоптик Наталья Диденко рассказала, что май еще принесет интересные и неприятные подарки в виде дождя и гроз.

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#Дожди #Погода в Украине #Прогноз погоды #Облачно #Май #Грозы