В Украине появится Единый реестр оружия: какие изменения ждут украинцев

Стало известно, как будет работать Единый реестр оружия в Украине

В Украине с 23 июня заработает Единый реестр оружия, который разрабатывается в сотрудничестве со странами Европейского союза.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, в реестр будет внесено все оружие, которое находится на территории Украины.

"То есть, каждый гражданин может четко понимать, какое оружие у него есть, когда он должен его отстрелять, когда принести в разрешительную систему для проверки и так далее. Наши граждане смогут дистанционно покупать оружие и не стоять в очереди", — сказал он.

Также министр рассказал, что Украина активно обменивается информацией о распространении оружия с МВД стран-членов ЕС и с Европолом.

"Также они контролируют вероятное распространение этого оружия на территории Европейского союза. Они достаточно плотно с нами сотрудничают по формированию Единого реестра оружия", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что советуют украинцам делать с оружием и техникой, которые попали к ним во время полномасштабной войны с россией.