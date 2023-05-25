"Гвардия наступления" почти готова освобождать оккупированные земли: Клименко рассказал детали

Некоторые подразделения уже готовы к контрнаступлению, а некоторые еще заканчивают обучение

Участие в контрнаступлении ВС Украины будут принимать также подразделения "Гвардии наступления" — они уже сформированы, идет процесс довооружения. Некоторые из них на сегодняшний день вооружены на 70-90% от обычной штатной росписи.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "РБК-Украина".

По его словам, часть подразделений "Гвардии наступления" уже полностью готовы, а некоторые заканчивают обучение и согласование на полигонах.

"Мы ждем только соответствующего поручения сил обороны для того, чтобы на том или ином направлении театра боевых действий принять участие в таком наступлении. Ну и конечно, мы сразу готовим наши подразделения, которые будут заниматься стабилизационными мероприятиями на деоккупированных территориях, в населенных пунктах нашей государства", — описал ситуацию он.

Отметим, "Гвардия наступления" — добровольческие батальоны, формирование которых было объявлено Министерством внутренних дел Украины. Они будут помогать ВСУ освобождать временно оккупированные россией территории, а также будут участвовать в освобождении Крыма и Донбасса. Национальная программа набора добровольцев в штурмовые бригады "Гвардии наступления" началась в феврале 2023 года.

Как рассказывал Телеграф, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, он идет уже несколько дней в виде отдельных операций, проводимых украинскими военными.