"Скоро уже будет Пасха": в ГУР дали совет тем, кто ждет контрнаступления ВСУ

В ГУР заверяют, что сейчас продолжается оборонная операция, так и реализация дальнейшего освобождения украинских территорий

В Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали информацию о начале анонсируемого контрнаступления Вооруженных сил Украины, которую озвучили в Офисе президента.

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона Андрей Юсов объяснил, что освобождение оккупированных территорий продолжается непрерывно по всей линии фронта.

"Продолжается как оборонная операция, так и реализация дальнейшего освобождения наших территорий", — сказал он.

Он объяснил, что освобождение территорий обязательно будет, но не стоит каждый день спрашивать, когда начнется контрнаступление. Также Юсов упомянул завирусившееся видео Мюсли UA и Матвия Бруса "Скоро уже будет Пасха" и подчеркнул, что теперь у нас в стране актуальная тема "скоро будет наступление".

"Что касается конкретики — мы точно не должны спрашивать каждый день, что нового с контрнаступлением. Но, безусловно, освобождение будет. И Крыма, и других временно оккупированных территорий. До недавнего времени у нас наиболее популярная песня была "Скоро уже будет Пасха", а сейчас актуально, что "скоро уже будет наступление". Будет. Все будет хорошо", — добавил Юсов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней. Вскоре в ОП опровергли его слова и заявили, что контрнаступление начнется, когда Украина получил все необходимое вооружение.