США могут передать Украине новый пакет помощи на $300 млн: что туда войдет

Украина получит еще больше боеприпасов для РСЗО HIMARS

США готовят новый пакет военной помощи Украины, хотя только 21 мая объявили о передаче вооружения 375 млн долларов. На этот раз Белый дом планирует выделить дополнительные боеприпасы на сумму до 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два официальных источника. Вероятно, это может произойти уже в пятницу, 26 мая, или после выходных.

Так, в новом пакете военной помощи Украина может получить от США еще больше управляемых РСЗО для HIMARS, а также боеприпасы разного калибра. По словам источников, вооружение будет выделено из запасов армии США через президентские полномочия по сокращению вооружений (Presidential Drawdown Authority).

Также было отмечено, что объем военной помощи и ее содержание пока точно неизвестно. Оно может быть изменено несколько раз до тех пор, пока президент США Джо Байден окончательно не утвердит его и не поставит свою подпись.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Германия передала Украине новейшую станцию наблюдения TRML-4D. Кроме того, в пакет военной помощи вошли бронеавтомобили, дроны VECTOR и другое вооружение.