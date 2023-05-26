"Еще один шаг к освобождещнию": во временно оккупированном Бердянске раздались сильные взрывы

Российские нацисты потеряли несколько установок ПВО С-300

Даже ночное время не приносит облегчения российским оккупантам на украинской земле: несмотря на темноту, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области поздно вечером раздались громкие взрывы.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Факт взрывов был подтвержден и в Бердянской городской военной администрации. Там констатировали, что они связаны с работой Вооруженных Сил.

"Еще один шаг к освобождению Бердянска", — написали в органах власти города.

По информации Бердянской городской военной администрации, оккупанты потеряли несколько установок ПВО С-300.

"Оккупанты не досчитались установок С-300. Спасибо нашим воинам! Еще один шаг к освобождению Бердянска ", — говорится в сообщении МВА.

Как известно, временно оккупированный Бердянск Запорожской области расположен на побережье Азовского моря и с самого начала полномасштабного вторжения раши находится под контролем оккупантов. Войска рф используют город и его портовую инфраструктуру для переброски войск, техники, а также для собственного снабжения. Кроме того, через него вывозится захваченная сельхозпродукция.

Ранее "Телеграф" сообщал о взрывах и задымлениях во временно оккупированном Бердянске.