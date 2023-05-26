"Еще один шаг к освобождещнию": во временно оккупированном Бердянске раздались сильные взрывы
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Российские нацисты потеряли несколько установок ПВО С-300
Даже ночное время не приносит облегчения российским оккупантам на украинской земле: несмотря на темноту, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области поздно вечером раздались громкие взрывы.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Факт взрывов был подтвержден и в Бердянской городской военной администрации. Там констатировали, что они связаны с работой Вооруженных Сил.
"Еще один шаг к освобождению Бердянска", — написали в органах власти города.
По информации Бердянской городской военной администрации, оккупанты потеряли несколько установок ПВО С-300.
"Оккупанты не досчитались установок С-300. Спасибо нашим воинам! Еще один шаг к освобождению Бердянска ", — говорится в сообщении МВА.
Как известно, временно оккупированный Бердянск Запорожской области расположен на побережье Азовского моря и с самого начала полномасштабного вторжения раши находится под контролем оккупантов. Войска рф используют город и его портовую инфраструктуру для переброски войск, техники, а также для собственного снабжения. Кроме того, через него вывозится захваченная сельхозпродукция.
Ранее "Телеграф" сообщал о взрывах и задымлениях во временно оккупированном Бердянске.