Некоторые процессы уже идут: у Зеленского рассказали, что происходит с контрнаступлением

ВСУ ведут подготовку к проведению контрнаступления

Интенсивность подготовки к проведению контрнаступления Украины возрастает, а некоторые процессы по уничтожению логистики оккупантов уже происходят.

Как пишет The Guardian, советник Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что долгожданное украинское контрнаступление это сложный процесс, который не является вопросом отдельной даты, дня или часа.

"Это непрерывный процесс деоккупации, и некоторые процессы уже происходят, например, разрушение линий снабжения или подрыв складов за линией фронта", — отметил он.

Подоляк отметил, что само контрнаступление будет весьма длительным процессом, однако интенсивность подготовки к нему уже нарастает. При этом он предположил, что по мере увеличения темпов атак ВСУ также будет наблюдаться увеличение активности российских партизан, вроде недавнего рейда РДК в Белгородскую область.

Вместе с тем он добавил, что российские партизаны не работают по указанию из Киева.

Стоит отметить, что 25 мая Подоляк в интервью западным СМИ сообщил, что контрнаступление уже началось и продолжается несколько дней. После этого замглавы ОПУ Игорь Жовква эти слова опроверг и сообщил, что контрнаступление начнется, когда Украина получит все необходимое для этого.