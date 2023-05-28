Оккупанты могли продвинуться на востоке: свежие карты боев в Украине

Враг не прекращает атак — в эпицентре Марьинка, именно здесь произошло более половины наступлений за сутки.

Российское командование в поддержку остающихся в Бахмуте частей вагенеровцев могут опрокидывать силы оккупационных формирований Донетчины. Такая опрокидывание может снизить темпы атак врага на Авдеевском направлении.

Как отмечает Институт изучения войны в отчете, ранее оценивалось, что именно на линии фронта Донецка Авдеевка направляли такие формирования. Напомним, часть вагнеровцев выходят из Бахмута для перегруппировки и восстановления.

Генштаб ВСУ не конкретизируя места атак врага отмечает, что оккупанты пытаются захватить Донецкую и Луганскую области. Отражена 21 атака врага.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

На Купянском направлении оккупанты пытаются вести боевые действия недалеко от Масютовки, на Лиманском — наступательные действия не замечены. По данным DeepState врагу удалось пройти до 1 км южнее Масютовки. Ситуация осложняется лесными боями и преимуществом врага в дронах. Относительно ситуации в Серебрянском лесничестве оккупанты пытаются продвинуться у реки, чтобы ухудшить тактическое положение защитников Белогоровки в Луганской области. ISW отмечает, что накануне войска россии могли продвинуться северо-западнее этого населенного пункта (12 км к югу от Кременной).

Карта боевых действий в Луганской области

Вагнеровцы отступают из Бахмута, чтобы восстановиться и перегруппироваться, наступательные операции России вокруг города и в нем уменьшаются. На смену им могут приходить как регулярные российские силы, предположительно вдвое с линии Сватово — Кременная, так и прокси войска с линии Авдеевка — Донецк. Украинские войска занимают доминирующие позиции на высотах к северу и югу от Бахмута, а также продолжают контролировать позиции на юго-западной окраине города. По данным Генштаба, на Бахмутском направлении враг наступал западнее Хромового.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском направлении оккупанты наступали в сторону Северного и Первомайского. На Марьинском отражены 14 атак врага в районе города Марьинка.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Российские войска продолжали обстреливать юг Украины артиллерией, беспилотниками и авиацией. Украинские военные также наносят удары по позициям врага.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской области

Ранее "Телеграф" рассказывал о ночной атаке врага на Киев. В результате налета дронов есть пострадавший и погибший.