"Мирный план" Китая — это подарок путину — Джон Гербст об Украине в НАТО и переговоры с россией

Джон Гербст не считает, что сейчас есть условия для переговоров между Киевом и Москвой

Бывший посол США в Украине, директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Гербст в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал, почему избирательная кампания в Соединенных Штатах не изменит поддержку Украины, почему критикует "мирный план" Китая и перспектива ли переговоров в будущем.

Гарантии безопасности для Украины — это исключительно вступление в НАТО, по вашему мнению, могут ли быть какие-то другие союзы или гарантии?

Лучший вариант — это НАТО и 5-я статья. Но, если Вашингтон и другие столицы были бы готовы предоставить такие гарантии, этого было бы достаточно. Впрочем, пока США не готовы на это уйти. Другие страны не готовы предоставлять гарантии без участия Америки.

Что касается переговоров, о возможностях которых периодически говорят разные мировые лидеры и политики, как вы видите эту ситуацию? Зачем это продвигают и действительно ли они могут быть в будущем?

Любая война, и эта не станет исключением, завершается переговорами. Но пока преждевременно об этом говорить. Вернее говорить можно о чем угодно, но не стоит ждать реальных переговоров. Переговоры возможны, когда обе стороны в войне имеют общее представление об их результатах. Но пока идея путина – это взять под контроль Украину. Идея Зеленского – это независимая и стабильная Украина. Это точно разные видения.

Китай продвигает свои мирные инициативы и предложения, которые вы думаете о них?

Такие предложения — это восточная шутка. Китай является другом россии, несмотря на преступную войну, которую кремль ведет в Украине. Их так называемый "мирный план" — это подарок путину. Это не настоящий мирный план, а схема успеха российской агрессии в Украине.

Пока пути слабый, пока его армия не может победить на поле боя, не может добиться прорывов на украинских территориях, появляется этот так называемый план.

По вашему мнению, повлияет ли избирательная кампания и растущее напряжение между Республиканской и Демократической партиями на помощь Украине, особенно в следующем году?

Пока поддержка Америки для Украины достаточно мощная. Большинство представителей и демократической и республиканской партии поддерживают Украину. Они понимают, что здесь большие американские интересы. Что победа Украины служит американским интересам. Но поддержка Украины среди демократов сильнее, чем среди республиканцев. Есть небольшая часть республиканцев, вообще не разбирающихся во внешней политике Америки и не понимающих, что угроза от путина это не только угроза для Украины. Это тоже угроза для Америки.

Имеете в виду MAGA (условные трамписты)?

MAGA это слово, есть часть близких к Трампу людей. Они полагают, что Америка не должна защищать свои интересы в Украине. Но это лишь небольшая часть, и что важно: эта часть не увеличивается. Пока они слабее, чем были раньше.