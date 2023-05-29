Чаще всего враг атакует в Марьинке: свежие карты боев в Украине

За сутки в Марьинке отбиты 12 атак

Выведение вагнеровцев из Бахмута может занять больше дней, чем ожидалось, и продлится не до первого, а до пятого июня. Наемники намерены полностью выйти из Бахмута в тыловые лагеря.

По данным Института изучения войны, враг продолжает атаки к северо-востоку от Купянска, вдоль линии Сватово-Кременная на Бахмутском направлении и Донецкой области в других частях. На юге оккупанты не прекращают обстрелы.

Генштаб сообщает о продолжающихся попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За сутки украинские военные отразили 19 вражеских атак.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Наступательные действия врага продолжаются в районе Масютовки. По уточнению DeepState — к югу от населенного пункта. На Лиманском направлении наступлений не зафиксировано. Российские оккупанты заявляют, что они продвинулись из Масютовки и расширили зону контроля, однако никакого подтверждения даже продвижению в Масютовку нет.

Карта боевых действий в Луганской области

Темпы российских сделок вокруг Бахмута остаются заметно низкими, отмечают аналитики. На Бахмутском направлении Генштаб отчитывается о наступательных действиях северо-восточнее Орехово-Василовки и в направлении Ивановского. По сообщению DeepState, продолжаются бои у Клещиевки, а в самом Бахмуте наносится артиллерийское поражение по местам концентрации врага.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском направлении наступление врага не зафиксировано, однако на Марьинском направлении отражены 12 атак врага в районе Марьинки. Российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Великой Новоселки.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Российский источник заявляет о неудачном рейде украинских военных через Днепр у Антоновского моста. Враг продолжает обстрелы районов на юге Украины.

Линия фронта в Херсонской области

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" сообщал о ночном обстреле Украины — работу ПВО слышали в разных областях. Известно, что атака на Киев была комбинирована ракетами и дронами.