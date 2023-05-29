Дожди и грозы покидают страну: где в Украине в ближайшие дни распогодиться

В некоторых городах ночная температура упадет до +7 градусов

В течение недели Украину терроризировали дожди с грозами, иногда в сопровождении сильного ветра. Однако на этой неделе, по прогнозам синоптиков, осадки постепенно начнут отступать — в большинстве регионов страны.

Как сообщает ресурс Sinoptik, самый большой перепад дневной и ночных температур ожидается в западных областях.

Погода во Львове 29-30 мая

Львовянам в начале недели следует ожидать переменную облачную погоду. В понедельник, 29 мая, утро еще было солнечным, а днем на небо набегут тучи. Такая погода продержится и на следующий день, 30 мая. Днем воздух прогреется до +22…23 °C, а ночью остынет до +7…13 градусов. В понедельник-вторник ветер прогнозируется лёгким, 2 м/с.

Погода во Львове 29-30 мая

Погода в Киеве 29-30 мая

Столица Украины снова кичится теплой и солнечной погодой. В течение 29-30 мая на небе горожане не увидят ни одного облака. Температура воздуха днем будет достигать 22…24 градусов тепла, а ночью опустится до +11…13 °C. В понедельник дует легкий ветер, его скорость будет достигать 2 м/с, а на следующий день увеличится до 3 м/с.

Погода в Киеве 29-30 мая

Погода в Харькове 29-30 мая

На Слобожанщине погода из солнечной постепенно превратится в дождливую. В понедельник, 29 мая, солнце будет радовать регион. Во вторник с самого утра и до позднего вечера будет идти дождь, интенсивность которого будет меняться в течение дня. Ночью осадков не будет. Днем температура в городе поднимется до 18...24 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +13…14 °C. В понедельник дует легкий ветер – 2 м/с, что во вторник усилится до 4 м/с.

Погода в Харькове 29-30 мая

Погода в Донецке 29-30 мая

Этому региону также не повезло с сухой погодой. В течение двух дней, 29-30 мая, днем прогнозируется небольшой дождь, который с наступлением вечера будет уменьшаться. Ночью осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем поднимется до 22 °C. Ночью отметки термометров покажут +13…15 градусов. 29-30 мая ожидается штиль.

Погода в Донецке 29-30 мая

Погода в Днепре 29-30 мая

В Днепре синоптики обещают переменную облачную погоду, иногда с дождем. В понедельник погода прогнозируется облачной с прояснениями. Однако уже во вторник небо затянет облаками еще больше, чтобы к вечеру начались осадки. Днем столбики термометров достигнут отметок +19…22 °C, а ночью – снизятся до 15 градусов тепла. Ветер в начале рабочей недели предполагается умеренный, максимальная скорость которого составит 6 м/с.

Погода в Днепре 29-30 мая

Погода в Одессе 29-30 мая

На юге Украины также ожидается пасмурная погода, иногда с прояснениями. 29 мая с утра солнце радует область своими лучами, но днем начнется небольшой дождь, который закончится к вечеру. На следующий день вечером ветер разгонит на небе облака. Воздух днем прогреется до 22...24 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +16...17 °C. 29-30 мая будет дуть слабый ветер — 4 м/с.

Погода в Одессе 29-30 мая

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде в июне. Синоптики обещают, что следующий месяц будет жарким.