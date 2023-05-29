Враг выпустил десятки ракет и шахедов: сколько удалось сбить силам ПВО

За ночь россияне запустили по Украине 40 крылатых ракет и около 35 ударных дронов

В ночь на понедельник, 29 мая, российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами. Враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. Воздушные силы Украины сбили 67 воздушных целей.

Об этом сообщается в Telegram-канале Воздушных сил Украины.

С северного и южного направлений россияне также атаковали Украину иранскими БПЛА "Shahed-136/131". Всего – около 35 ударных дронов.

В ночь на 29 мая противовоздушная оборона работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил: "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад".

Уничтожено 67 воздушных целей:

37 крылатых ракет Х-101/Х-555;

29 ударных БпЛА "Shahed-136/131";

1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Отметим, ночью под удар попала Львовская область, там ракету сбили над Золочевским районом. Обломки упали на деревянное хозяйственное здание, здание сгорело. Сгорел также трактор, который был рядом. Пострадавших, к счастью, нет. На месте падения обломков возникла воронка.

Напомним, минувшей ночью произошла уже 15-я воздушная атака на Киев с начала мая. враг задействовал баражирующие боеприпасы "Шахед". Практически одновременно с атакой БпЛА, из района Каспия вражеские ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555. Так что атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям. Всего силами и средствами нашей ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей, ударов по Киеву не допущено.

Также "Телеграф" рассказывал, что под удар попала Одесщина, где воздушная тревога продолжалась около четырех часов, оккупанты обстреливали область "шахедами". Вражеские дроны сбивали силы ПВО, однако обломки одного из них упали на территории портовой инфраструктуры.