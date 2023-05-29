Корректировка по глупости: СБУ открыла 300 производств против украинцев, сливших информацию об обстрелах городов в соцсети

В погоне за популярностью блоггеры подвергают опасности жителей украинских городов

Несмотря на то, что полномасштабная война в Украине длится больше года и правила информационной гигиены и безопасности, казалось бы, изучили даже дети, некоторые граждане до сих пор не могут отказать себе в съемке ракетных обстрелов и публикации этого фото/видео контента на своих страницах в соцсетях.

Вполне ожидаемо, вместо сострадания горе-блоггеры получают волну хейта от подписчиков и "приглашение" на разговор со следователями СБУ. Так, недавно популярная киевская блоггерша и певица Инна Воронова и еще пятеро ее "коллег по цеху" чуть не загремели в тюрьму из-за публикации видео работы ПВО во время ракетных обстрелов столицы в ночь на 16 мая.

Как сообщили "Телеграфу" в СБУ, личности всех шести "корректировщиков" были установлены.

"В настоящее время по указанным фактам следователи СБУ расследуют уголовное производство по ч.2 ст. 114-2 УК Украины. Досудебное расследование продолжается. В рамках этого производства проводятся следственные действия и продолжаются соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение для привлечения виновных лиц к ответственности", — отметили в ведомстве.

Аналогичные случаи были зафиксированы и в ходе сегодняшней авиаатаки Киева. За считанные минуты после сбития украинской ПВО первых вражеских целей в соцсетях начали появляться детальные "отчеты" о работе военных от жителей столицы.

Вероятно, все они вскоре будут вынуждены объяснять мотивы своих поступков следователям, ведь с момента усиления ответственности за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении военной техники ВСУ, Службой безопасности Украины было открыто более 280 уголовных производств по факту нарушения этой нормы.

Как сообщили "Телеграфу" в СБУ, в рамках 110 из них в настоящее время идет досудебное расследование.

В то же время в спецслужбе не ответили на вопрос редакции, была ли проверка связи публикации фото Давидом Арахамией и Михаилом Подоляком из Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области и его обстрелом в ночь на 13 марта 2022 года, где погибли 35 человек и более 130 получили ранения.

Кроме того, в СБУ не нашли связи между публикациями фото председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля с полигона ТрО в Сарнах и его ракетными обстрелами в конце марта 2022 года.

Напомним, Хмельницкая ОВА в обход Генштаба ВСУ обнародовала потери техники на одном из военных аэродромов области, после чего нарвалась на волну хейта в соцсетях.