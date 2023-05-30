Укр

Война — день 461: россияне сосредоточились на полном захвате Донбасса, ВСУ бьют по тылам оккупантов

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Автор
Бои за Украину длятся 461 дней Новость обновлена 30 мая 2023, 01:10
Бои за Украину длятся 461 дней. Фото Телеграф

Оперативно о главном 30 мая

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 461 день. По данным Генштаба ВСУ, россияне сосредоточились на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, а украинские военные наносят удары по тылам захватчиков.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Оккупанты вновь запустили беспилотники по Украине, из-за чего воздушную тревогу включили в Херсонской, Николаевской, Кировогорадской и Черкасской областях

00:00 Во временно оккупированном Мелитополе в понедельник вечером, 29 мая, прогремел взрыв. Звуки были слышны на севере города, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

С данными за 27 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 458: ВСУ успешно атакуют российские позиции, а оккупанты продолжают обстрелы

О том, что происходило 28 мая, читайте в материале: Война — день 459: оккупанты замедлились под Бахмутом, а ВСУ бьют по тылам

Узнать о главных событиях 29 мая можно в публикации: Война — день 460: "вагнеровцы" выходят из Бахмута, а ночные обстрелы продолжаются

Теги:
#Украина #Россия #Война