Дожди берут паузу, но не везде: где в Украине следует ожидать осадков

Самая низкая дневная температура ожидается на востоке Украины — 18 градусов тепла

Начало рабочей недели обещало быть дождливым, но, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в некоторых регионах следует ожидать лишь утренних осадков, а в течение дня — переменную облачность.

По данным сайта Sinoptik, в двух городах предполагается умеренный ветер.

Погода во Львове 30-31 мая

На Галичине синоптики обещают преимущественно солнечную погоду. Во вторник, 30 мая, только утро будет ясным, а на следующий день на небе не будет ни одного облака. Днем воздух прогреется до +22…23 °C, а ночью остынет до +11…15 градусов. Во вторник ветер прогнозируется легким, 2 м/с, а в среду увеличится до 3 м/с.

Погода в Киеве 30-31 мая

Столица также будет купаться в лучах солнца в ближайшие два дня. Температура воздуха днем будет достигать 23…24 градусов тепла, а ночью опустится до +13…15 °C. 30-31 мая будет дуть легкий ветер, его скорость будет достигать 3 м/с.

Погода в Харькове 30-31 мая

Слобожанщину сначала накроет дождь, а потом порадует солнце. Во вторник, 30 мая, утром дождь, однако днем интенсивность осадков уменьшится и продержится на этом уровне до позднего вечера. На следующий день сохранится лишь переменная облачность, иногда с прояснениями. Днем температура поднимется до 18...23 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +13…14 °C. Во вторник-среду будет дуть стабильно слабый ветер — 5 м/с.

Погода в Донецке 30-31 мая

Донетчанам не повезло с солнечной погодой в ближайшие дни. 30 мая рано утром начался дождь, который утихнет еще до полудня, но будет держаться до вечера. В среду над городом нависнут грозовые тучи, однако без осадков, вечер ожидается облачный с просяной. Температура воздуха днем поднимется до 20...24 °C. Ночью отметки термометров покажут +14…15 градусов. 30-31 будет дуть легкий ветер, 3 м/с.

Погода в Днепре 30-31 мая

Днепр дождь также не обошел — по крайней мере, во вторник. 30 мая ранним утром серьезно дождь, однако осадки должны завершиться уже в дневное время. В течение всего вторника синоптики прогнозируют облачную погоду. В среду утром ожидается ясная погода, но днем небо заполнят облака. В дневное время столбики термометров достигнут меток +19…21 °C, а ночью опустятся до 14…16 градусов тепла. Ветер 30-31 мая предполагается умеренным, максимальная скорость которого составит 6 м/с.

Погода в Одессе 30-31 мая.

На юге Украины синоптики прогнозируют переменную облачную погоду во вторник-среду. Воздух днем прогреется до 25...26 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +16...18 °C. 30-31 мая будет дуть умеренный ветер — 7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде в первом месяце лета. По данным синоптических ресурсов, июнь принесет с собой тепло, но иногда будут осадки.