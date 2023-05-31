Дожди берут отпуск: кому с теплой погодой повезет в ближайшие дни

Дневная температура может достигать 27 градусов тепла, а ночью падать до +9 градусов

Погода в начале недели не очень радовала украинцев сухой погодой, но в ближайшие дни синоптики обещают, что дожди покинут большинство регионов.

Единственный город, в котором еще понадобятся зонтики, находится на востоке Украины, сообщает сайт Sinoptik.

Погода во Львове 31 мая-1 июня

На западе Украины солнце и облака в течение двух дней будут постоянно сменять друг друга. Днем воздух прогреется до +22…24 °C, а ночью остынет до +9 градусов. В среду дует легкий ветер, максимальная скорость достигнет 3 м/с, а в четверг уменьшится до 2 м/с.

Погода в Киеве 31 мая-1 июня

В столице страны синоптики обещают ясную погоду. Температура воздуха днем будет достигать 22…26 градусов тепла, а ночью опустится до +13…15 °C. 31 мая дует легкий ветер, его скорость достигает 3 м/с. На следующий день ветер будет ослабевать до 2 м/с.

Погода в Харькове 31 мая-1 июня

Этот областной центр ожидает стабильно пасмурную погоду. В среду 31 мая утром солнце еще радовало регион своим теплом, но ближе к вечеру оно скроется из облака. Такая же погода продержится и на следующий день. Днем температура в городе поднимется до 23...24 градусов тепла. В ночное время отметки термометров опустятся до +12 °C. В среду дует легкий ветер – 3 м/с, а в четверг предполагается штиль.

Погода в Донецке 31 мая-1 июня

Восток страны — это единственный регион, в котором будут идти осадки. 31 мая утром начался сильный дождь, который усилится днем, а к вечеру ослабнет. В четверг осадки не ожидаются, однако над Донецком нависнут грозовые тучи. В оба дня солнце будет местами прогревать землю. Температура воздуха днем поднимется до 20...22 °C. Ночью отметки термометров покажут стабильные +14 градусов. В среду-четверг будет дуть слабый ветер, 4 м/с.

Погода в Днепре 31 мая-1 июня.

Днепряне ожидают сначала облачную погоду, а затем — солнечную. В среду небо заполнят облака, но на следующий день 1 июня ветер их разгонит. Днем столбики термометров достигнут отметок +21…23 °C, а ночью будут падать до 13…15 градусов тепла. Ветер в среду дует слабый, максимальная скорость которого достигает 5 м/с, а в четверг будет ослабевать до 2 м/с.

Погода в Одессе 31 мая-1 июня.

Над Одесской областью также нависли грозовые тучи, но осадков не предполагается. Солнце будет иногда напоминать о себе и радовать область своим теплом. Воздух днем прогреется до 25...27 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +16 °C. В середине недели ожидается слабый ветер – 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде в июне. Синоптик Игорь Кибальчич обещает, что первый месяц лета будет прохладным и иногда дождливым.