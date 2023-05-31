У Байдена разъяснили свою позицию по атакам на россию

Белый дом "собирает информацию" об ударах, нанесенных внутри россии

В США отреагировали на атаки неизвестных беспилотников и прочие взрывоопасные инциденты на территории рф. Там заранее подчеркнули, что не поддерживают использование оборудования и вооружения американского производства для атак на территории россии, но пока не могут сказать было ли оно вообще использовано в них.

Об этом пишет "Голос Америки", ссылаясь на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин-Жан Пьер.

Так, отвечая на вопрос журналиста об обвинениях, сделанных москвой в использовании украинскими военными американского оружия для проведения ударов беспилотников по москве, Карин-Жан Пьер подчеркнула, что на данный момент Белый дом "собирает информацию" об ударах, нанесенных внутри россии.

"Не собираюсь вдаваться в гипотетические рассуждения отсюда. Мы не поддерживаем использование боевой техники и оборудования американского производства для атак на территории россии. Мы очень четко об этом говорили", — подчеркнула она.

При этом ранее представитель Белого дома заявил, что США собирают информацию, касающуюся ударов беспилотников по москве. По словам источника, США полностью сосредоточены на оказании помощи Украине в деле возвращения захваченных россией украинских территорий и не поддерживают использование оружия американского производства для ударов внутри рф.

"Мы видели новости и пока собираем информацию о случившемся. В целом мы не одобряем нападений на территории россии", – говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, что 30 мая десятки неизвестных беспилотников атаковали столицу рф. И хотя российские чиновники, как обычно, обвинили в этом Украину, в нашей стране свою причастность не подтверждают, а предполагают, что это мог быть осознанный переход искусственного интеллекта на сторону против россии.

Ранее мы писали о том, сколько дронов атаковали москву. россияне посчитали и "вычислили" их типы.