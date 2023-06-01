Оккупанты перебрасывают войска и технику в район ЗАЭС: свежие карты боев в Украине

Российская ДРГ второй день подряд пыталась проникнуть на украинские позиции около Зеленого в 34 км от Харькова

ВСУ продвинулись в районе Белогоровки Луганской области, а россияне, вероятно, планируют наступать на Хромово под Бахмутом Донецкой области. Они усилили количество артиллерийских обстрелов в этом направлении.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По информации Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили там 21 вражескую атаку.

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

30 мая российские войска совершили наземные атаки к северо-западу от Сватового и к югу от Кременной. Глава Луганской области Украины Артем Лысогор сообщил о боевых столкновениях на 13 направлениях на Купянском и Кременском направлениях.

По данным Генштаба ВСУ, украинские силы отразили российские наземные атаки северо-западнее Сватового вблизи Масютовки; вблизи Новоселовского и Стельмаховки; и к югу от Кременной и Белогоровки.

В то же время в Генштабе сообщили, что российская диверсионно-разведывательная группа второй день подряд пыталась проникнуть на украинские позиции около Зеленого (34 км к северо-востоку от Харькова). Украинские войска не перестают наносить удары по российским тылам в Луганской области.

Российский военный блогер утверждал, что российские войска не смогли продвинуться вблизи Крахмального (20 км к северо-западу от Сватового), но украинские силы незначительно продвинулись к северо-востоку от Белогоровки.

Луганская область

Ситуация на Донбассе

Оккупанты атаковали в районе Бахмута, по данным украинского Генштаба, они безуспешно наступали около Орехово-Василовки и Белой Горы.

Геолокационные кадры, опубликованные 31 мая, свидетельствуют, что вражеская 1-я диверсионно-разведывательная бригада "Волки", ранее замеченная в районе Авдеевки, теперь действует вблизи Железнянского.

По мнению аналитиков, это говорит о том, что россияне перебрасывают войска так называемой "ДНР" из района Авдеевки в район Бахмута.

Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты без успеха наступали в районе Северного, а украинские войска отразили все российские атаки в Марьинке. Также обстрелам подверглись украинские позиции на западе Донецкой области.

Донецкая область

Ситуация в районе Бахмута

Ситуация на Юге Украины

Там продолжают сосредотачиваться вражеские войска. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты заменяют старую и изношенную технику и ПВО на юге Украины. По его данным, россияне переводят технику в сторону Мангуша (14 км юго-западнее Мариуполя) и Бердянска, опасаясь украинских ударов по Мариуполю. Украинские войска продолжают наносить удары по районам сосредоточения войск и техники оккупантов в южных районах Украины.

Оккупанты усиливают свое присутствие в районе Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Представитель Украины в ООН Сергей Кислица 31 мая заявил, что россияне продолжают использовать ЗАЭС в военных целях, перебросив туда еще 500 человек личного состава и 50 единиц военной техники. В в турбинных залах реакторов №1, №2 и №4 ЗАЭС россияне хранят военную технику и боеприпасы.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал стороны согласовать пять принципов обеспечения безопасности на ЗАЭС: отсутствие атак на ЗАЭС или критическую инфраструктуру; запрещение хранения военной техники и персонала на ЗАЭС; гарантия электроэнергии ЗАЭС; защитить всю критическую инфраструктуру от атак; не предпринимать никаких действий по срыву этих принципов.

Кислица призвал Гросси включить в свои требования полный вывод российских войск и персонала с ЗАЭС; обеспечение присоединения ЗАЭС к энергосетям Украины. Также он призвал обеспечить безопасный проход руководящего и обслуживающего персонала на и из атомной станции.

Запорожская область

Ситуация в районе Херсона и Николаева

Как ранее сообщал "Телеграф", в ночь на 1 июня россия нанесла массированный воздушный удар по Киеву. По уточненным данным, в результате атаки врага погибли три человека, среди которых один ребенок 2012 года рождения.