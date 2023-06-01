Продвижение ВСУ на флангах под Бахмутом приостановилось: Сырский назвал причину

Оккупанты изменили формат операции на Бахмутском направлении, сейчас там наблюдается временное затишье

Вооруженные силы Украины в последние дни приостановили продвижение на флангах на Бахмутском направлении. В свою очередь российские оккупанты изменили формат операции, поэтому сейчас в районе Бахмута возникло временное затишье.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в комментарии "УП".

"В течение нескольких прошлых дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей и срыва вражеских намерений", — пояснил он, имея ввиду намерения оккупантов не допустить украинских контрнаступательных действий и самим перейти в наступление.

Сырский добавил, что российские войска изменили формат операции на Бахмутском направлении, поэтому сейчас там наблюдается временное затишье.

Напомним, главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин ранее заявлял, что его наемники покидают Бахмут и окрестности — основная часть "вагнеровцев", по его словам, перебазируется в тыловые лагеря.

Ранее корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил бойцов ВСУ, которые сражаются за Бахмут. Они выразили полную уверенность в том, что ВСУ не сдадут Бахмут и оккупантам придется не сладко.