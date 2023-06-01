Новая трагедия: на Харьковщине преподаватель заставил курсантов разбирать боеприпас, они погибли

Курсанты погибли в общежитии

В Харьковской области взрыв боеприпаса унес жизни двух курсантов Национального университета гражданской защиты. При этом случилась данная трагедия не во время обстрелов или тренировок.

Об этом сообщила журналист Ирина Ромалийская, ссылаясь на рассказ родственника одного из погибших.

По её информации, произошло это в общежитии, где учились и проживали студенты. Утверждается, что начальник кафедры пиротехнической и специальной подготовки дал задание своим курсантам — достать из 152-мм снаряда взрывчатое вещество. Но делали это не на тренировочной площадке, а на дому.

В результате снаряд взорвался, а двое 21-летнийх парней погибли. Еще один травмирован, несколько получили контузии.

К слову, Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования подтвердили факт инцидента, но не уточнили детали. Погибших там называют сотрудниками ГСЧС, а об обстоятельствах трагедии, как и о возможной причастности преподавателя, не рассказывают.

При этом, издание "Суспільне Харьков", ссылаясь на собственные источники, передает подробности того трагического дня из уст очевидца.

"Это был приказ руководителя. Два парня пытались убрать взрывчатое вещество из снаряда, чтобы сделать муляж. Курсантам поставили условие, если они этого не сделают, их не отпустят в увольнение, а весь взвод и курс заставят бегать по стадиону. Другие курсанты сидели в расположенной рядом аудитории, сначала было тихо, потом раздался взрыв, сначала подумали, что было попадание, снаряд разбирали без присмотра начальника и преподавателей, другое руководство в это время занималось своими обязанностями, командир взвода и преподаватели ушли на обед, другие были на построении с другими курсантами. Заместитель, командир взвода и преподаватели говорили руководителю, который отдал приказ, что не нужно давать курсантам задачу разбирать взрывоопасный предмет. Но он никого не слушал", — говорится в сообщении.

Сообщается, что на произошедшее уже отреагировали в Харьковской областной прокуратуре. По словам её представителя, Дмитрия Чубенко, по данному факту уже открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Позже СМИ выяснили, что четверых должностных лиц Национального университета гражданской защиты отстранили от выполнения обязанностей на время расследования.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье волонтер пострадал из-за взрыва снаряда прямо в офисе.