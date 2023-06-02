Оккупанты могли продвинутся в Харьковской области: свежие карты боев в Украине

Боевая активность в районе Бахмута снизилась, возникло временное затишье

Идет 464-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, бои идут по всей линии фронта. Враг продолжил наступление на рубеже Сватово-Купянск и мог захватить село Масютовка Харьковской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Восток Украины

По сообщению Генштаба, украинские войска отразили атаки РФ к западу от Масютовки и в направлении Стельмаховки. По мнению аналитиков, это упоминание об атаках западнее Масютовки, вероятно, указывает на то, что россияне захватили этот населенный пункт ранее. Всего за минувшие сутки подразделения сил обороны отразили 19 вражеских атак.

Российские источники утверждали, что оккупанты захватили Масютовку еще 15 мая. Геолокационные кадры, опубликованные 31 мая, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись к юго-востоку от нее.

Карта боев в Луганской области

Донецкая область

Карта боев в Донецкой области

Темпы наступательных действий рф и Украины в районе Бахмута по состоянию на 1 июня были низкими. В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты безуспешно наступали в районе Орехово-Василовки и Белой Горы.

Карта боев на Бахмутском направлении

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что российские войска перешли к обороне, уменьшили активные действия и усилили артиллерийский огонь. По данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, украинские войска сохраняют контроль над юго-западной окраиной и въездом в Бахмут.

Юг Украины

Генштаб Украины и ОК "Юг" сообщили, что россияне ведут оборону в Херсонской и Запорожской областях. В то же время они регулярно обстреливают украинские позиции. В то же время на Таврическом направлении украинская артиллерия нанесла 832 удара за последние 24 часа. Об этом сообщил командующий группировкой ВСУ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Ситуация в Запорожской области на карте

Украинские войска продолжают действовать на островах дельты реки Днепр. На геолокационных кадрах заметны удары артиллерии рф по украинским силам – вероятно, разведывательным элементам – в северо-западной части острова Большой Потемкин.

Ситуация в Херсонской и Николаевской областях на карте

Как сообщал "Телеграф", российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Киеву в ночь на пятницу, 2 июня. Благодаря мастерству украинских бойцов противовоздушной обороны в небе было ликвидировано более 30-ти целей противника. Информации о разрушениях и пострадавших нет.