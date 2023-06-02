"Это не обязательно оглашение мира": эксперт рассказал, какими могут быть переговоры с путиным

Сейчас россия не готова идти не компромиссы, но ситуация может вскоре измениться

Переговоры Украины со страной агрессором пока не имеют никакого смысла, поскольку россия выдвигает свои требования и ставит условия. Однако ситуация может существенно измениться в ближайшее время и рф окажется в условиях, где ей придется идти на компромиссы. В данном случае договоренности между странами могут быть не только об оглашении мира.

Такое мнение выразил со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью для OBOZREVATEL.

"На сегодняшний день можно согласиться на сто процентов с тем, что сказал наш президент. Потому что не о чем говорить с путиным лично. Нет смысла тратить время на переговоры с выдвигающей ультиматум стороной. Потому что переговоры – это компромисс. Но мы знаем, что требует путин – полной капитуляции Украины, это не предмет переговоров", — сказал он.

Однако по мнению Мельника, ситуация меняется и он не исключает, что в ближайшее время рф окажется в условиях, когда путину придется идти на компромиссы.

"Здесь я не вижу никакого пространства для маневра в вопросе освобождения всех территорий. Но могут быть договоренности, например, об обеспечении зеленого коридора для выхода российских войск из Крыма. Но на сегодняшний день это лишь один из сценариев", — добавил военный эксперт.

Также Алексей Мельник прокомментировал неоднозначное заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно того, что российского диктатора владимира путина нельзя арестовывать, так как через несколько месяцев может появиться окно переговоров с агрессором и говорить придется именно с президентом.

"Если мы говорим о прогнозе того, что будет завтра, то вряд ли он знает больше, чем любой рядовой гражданин Украины или Франции. То, о чем он говорит, исходит из понимания теории международных отношений. Субъектом международных отношений является государство, и это государство представляет путин. Нравится нам это или нет, на сегодняшний день лидером россии является путин. С кем заключать договоренности? С Алексеем Навальным?", — говорит он.

При этом, договоренности с президентом рф, по его мнению, могут быть косвенными. И поскольку именно путин пока обладает властью в этом государстве, придется, как говорят на Западе, проглотить эту лягушку.

"Конечно, если бы путин оказался в камере в Гааге, то очевидно, что через несколько дней или недель, возможно, появился бы лидер, представляющий интересы российского государства. Но на сегодняшний день это выглядит малореалистичным", — подытожил Мельник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Италии сделали заявление о переговорах Украины и россии, заявив, что это единственный выход остановить войну. Однако советник Офиса президента Михаил Подоляк дал на это жесткий ответ.