Погода изменится в "сухую" сторону: где в Украине будет солнце на выходные

Наименьшая температура ночью предполагается на западе Украины — до 7 теплых градусов

На большей территории Украины воцарилась ясная и сухая погода, но синоптики предупреждают, что в некоторых городах еще следует ожидать несущественных осадков.

Как сообщает Sinoptik, осадки прогнозируются преимущественно на субботу, 3 июня.

Погода во Львове 2-4 июня

На Львовщине к концу недели солнце и облака будут постоянно сменять друг друга. Осадков в течение трех дней не предвидится. Температура воздуха днем будет достигать +19…22 градусов, а ночью опустится до +7…10 ° C. Только в пятницу дует слабый ветер, 4 м/с. На выходных он будет слабеть до легкого – 3 м/с.

Погода в Киеве 2-4 июня

В столице Украины еще пройдут небольшие дожди, в частности вечером пятницы. А вот на выходных, 3-4 июня, киевляне ожидают солнечную погоду. Днем воздух прогреется до 19...27 градусов тепла, а ночью остынет до +11...14 ° C. В течение трех дней прогнозируется слабый ветер — 4 м/с.

Погода в Харькове 2-4 июня

Слобожанщину также не обошел дождь. В пятницу синоптики обещают ясную погоду, которая на следующий день сменится дождливой. Осадки начнутся днем и будут идти до позднего вечера. В воскресенье ветер разгонит тучи и до конца дня небо будет ясным. Днем температура в городе поднимется до 29...26 градусов тепла. В ночное время отметки термометров будут танцевать в пределах +10…15 ° C. Лишь в субботу ожидается слабый ветер – 5 м/с, а в последние дни – легкие 2 м/с.

Погода в Донецке 2-4 июня

Наконец-то город сможет купаться в лучах солнца. В течение трех дней зафиксируется ясная погода. Температура воздуха днем поднимется до +20…24 ° C. Ночью отметки термометров покажут 11…12 градусов тепла. Ветер 2 июня будет тихий, 1 м/с. На выходных ветер увеличится до 4 м/с.

Погода в Днепре 2-4 июня

Этот областной центр также немного омоют дожди, но несущественные. В пятницу ясная погода будет держаться до вечера. 3 июня лиш днем начнутся небольшие осадки, которые к вечеру завершатся. В воскресенье солнце снова будет греть город. Днем столбики термометров достигнут отметок +19…24 ° C, а ночью будут падать до 11…16 градусов тепла. Умеренный ветер будет дуть в субботу, максимальная скорость которого достигает 6 м/с, а в пятницу и воскресенье прогнозируется слабый — 4 м/с.

Погода в Одессе 2-4 июня

На юге страны будет преимущественно солнечная погода. Лишь в воскресенье, 4 июня, утром ожидается небольшая облачность, но днем небо прояснится. Воздух днем прогреется до +22...25 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +14...17 ° C. Слабый ветер ожидается в пятницу и субботу, 5 м/с. 4 июня он снизится до легких 3 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какую погоду прогнозируют летом в Украине. Метеорологи озвучили подробный прогноз на каждый месяц.