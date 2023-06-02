Слили видео работы ПВО: суд "в Киеве вынес решение по четырем блогершам

Горе-блогерши теперь не могут покидать местожительства до 31 июля

Четырем киевским блогершам, которые снимали работу ПВО и распространяли эти видеоматериалы в сети, суд избрал меру пресечения. Теперь они круглосуточно находятся под домашним арестом.

Согласно постановлению суда им запрещается покидать место жительства до 31 июля текущего года. Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

В прокуратуре обратились к украинцам с просьбой не снимать и не распространять в соцсетях видео работы работы противовоздушной обороны Украины. Такая информация может помочь врагу корректировать удары.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 мая, во время массированной атаки на Киев, шесть местных жителей "засветили" работу ПВО в социальных сетях, несмотря на множественные просьбы и запреты делать это. Вскоре СБУ взялась за горе-блогеров. Позже в сети появились их имена и фотографии. Среди фигурантов оказалась и бывшая жена осужденного за поставку кокаина для украинской элиты Юрия Чернецкого Инна Воронова.