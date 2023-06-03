Война — день 465: оккупанты остановились под Бахмутом, но пытаются прорваться в других местах

Оперативно о главном 3 июня

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится 465 дней. Оккупанты продолжают предпринимать попытки наступления по ряду направлений и мог добиться небольших успехов в Харьковской области, вместе с тем боевые действия в районе Бахмут сильно замедлились и сводятся к артиллерийским дуэлям. Россияне продолжают тактику ночных обстрелов Украины, однако в ГУР говорят, что они не способны произвести достаточное количество ракет, чтобы длительное время поддерживать такой темп.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о законности ареста путина на саммите BRICS в Южной Африке.

00:00 В Белом Доме говорят, что Запад сделал все необходимое, чтобы Украины была готова к контрнаступлению.

С данными за 31 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 462: оккупанты замедлились под Бахмутом, но готовят новый удар по Украине

О том, что происходило 1 июня, читайте в материале: Война — день 463: оккупанты продолжают локальные атаки и с трудом скрывает потери

Узнать о главных событиях 2 июня можно в публикации: Война — день 464: попытки наступления россиян на Донбассе продолжаются, но ВСУ "перемеливают" оккупантов