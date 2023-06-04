Враг наступает на линии Авдеевка-Донецк в районе Марьинки: свежие карты боев в Украине

Попытки проведения наступательных действия для россиян заканчиваются неудачей

В Украине 446 день продолжается полномасштабная война. Российские оккупанты продолжили наступательные действия на рубеже Купянск — Святово, северо-западнее и южнее Кременной, а также на линии Авдеевка-Донецк в районе Марьинки. В то же время враг попыталсязанять оборонительные позиции в Херсонской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Восток Украины

Захватчики продолжают сосредотачивать силы на попытках оккупации Луганской и Донецкой областей. Вблизи Новоселовского Луганской области враг провел безуспешные наступательные действия.

На Лиманском направлении в районе Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, а также Бахмутском направлении в районе Ивановское оккупанты также пытались вести наступательные действия, но их попытки не увенчались успехом.

По заявлениям российского блогера, в районе Макеевки продолжаются бои у трассы Р-66 (Кременная – Сватово) и что российские войска продвинулись в лесах к западу от Кременной.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил.

На Марьинском направлении и в Александровке Донецкой области враг провел наступательные действия в районе города Марьинка, но украинские защитники отбили все девять атак.

В то же время регулярные российские войска, вероятно, в значительной степени заменили силы "Вагнера" в Бахмуте на фоне низкого темпа наступления в этом районе. Главарь ЧВК евгений пригожин заявил, что 99 процентов подразделений его боевиков покинули город.

Также российские блогеры говорят о том, что украинские силы укрепляют оборонительные рубежи в этом районе, поскольку военные рф намерены возобновить свои наступательные действия 5 июня.

Юг Украины

Российские войска продолжают расширять укрепления в тыловых районах Херсонской области.Южное оперативное командование Украины сообщило, что подразделения украинской авиации наносили удары по районам сосредоточения врага в Скадовском районе Херсонской области

Генштаб сообщает, что в Геническе Херсонской области в подвалах здания бывшей налоговой инспекции захватчики принудительно удерживают граждан, имеющих проукраинскую позицию.

Также оккупационные войска возвели оборонные сооружения "Зубы дракона" к северо-востоку от Ставок (87 км к юго-востоку от Херсона). Фортификационные сооружения расположены с северной стороны трассы E97, основной наземной линии связи (GLOC), соединяющей оккупированный Крым со Скадовском (60 км к югу от Херсона) и Олешками (8 км к юго-западу от Херсона).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус оценил шансы украинских военных во время контрнаступления. В ходе него, по мнению Петреуса, будут успешно проведены общевойсковые операции.