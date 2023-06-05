ВСУ начали продвижение на юге: свежие карты боев в Украине

ВСУ имеют определенные успехи на разных направлениях

ВСУ активизировались на Запорожском направлении и могли прорвать первую линию обороны врага.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 4 июня.

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки враг нанес 14 ракетных и 40 авиационных ударов, произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате обстрелов есть пострадавшие среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, учебные заведения, другая гражданская и административная инфраструктура. На Донбассе за сутки было зафиксировано 29 боевых столкновений, там ситуация остается наиболее напряженной.

Бои в Луганской и Харьковской областях

Российские диверсанты совершили неудачную попытку прорвать украинскую оборону возле Зеленого в 34 км от Харькова. Также враг активизировался на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Бои в Луганской и Харьковской областях

В украинском военном руководстве заявили, что противник усиливает позиции десантно-штурмовыми подразделениями "Шторм Z", в состав которого входят осужденные.

В то же время в Генштабе Украины уточняли, что наши защитники отразили атаки врага на Новоселовское.

Бои на Донбассе

Враг продолжает совершать ограниченные наземные атаки в районе Бахмута. В частности, противник активизировался в районе Ивановского и Белой Горы (12 км к юго-западу от Бахмута).

Бои за Бахмут

В то же время наемники ЧВК "Вагнера" продолжают отступать из Бахмута.

Бои на Донбассе

По данным российских военных блогеров, украинская армия в течение минувших суток наступала в районе Авдеевки. В то время как враг пытается атаковать вблизи Марьинки.

Ситуация в Запорожской и Херсонской областях

Украинская армия имеет тактические успехи в восточной части Запорожской области.

Ситуация в Запорожской области

Как сообщали российские военкоры, наши войска прорвали первую линию российской обороны и смогли продвинуться на расстояние от 500 метров до 3 километров.

Утверждалось, что украинская армия провела ограниченные контратаки возле Малой Токмачки в районе Гуляйполя.

Российские источники пишут, что 4 июня ВСУ нанесли дополнительные удары по позициям оккупантов в Запорожской области.

Ранее "Телеграф" писал, что бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что контрнаступление ВСУ будет очень мощным. По его мнению, украинские воины достигнут общевойскового эффекта.