Дожди снова наступают: какие регионы Украины накроет непогода

Дожди в сопровождении грозы начнутся с запада Украины

В начале июня в стране синоптики прогнозировали солнечную и бездождливую погоду, однако в ближайшие дни погода может измениться в "мокрую и грозовую" сторону.

Как сообщает Укргидрометцентр, на большей территории Украины ожидаются достаточно сильные порывы ветра.

Погода во Львове 5-6 июня

На западе Украины синоптики подразумевают резкие изменения в погоде. Если в понедельник, 5 июня, ожидается переменная облачность, а солнце будет радовать регион в течение всего дня, то на следующий день следует ожидать дожди с грозами. Днем воздух прогреется до +22…25 градусов, а ночью остынет до +7…15 °C. В течение двух дней будет дуть слабый ветер — 5 м/с.

Погода в Киеве 5-6 июня

В столице ожидается облачная погода с прояснениями. В течение двух дней солнце будет иногда прятаться за облаками, однако будет тепло. Температура воздуха днем будет достигать +21…26 градусов, а ночью опустится до +9…11 °C. Легкий ветер ожидается 5 июня, максимальная скорость которого составит 3 м/с, а в понедельник увеличится до слабых 5 м/с.

Погода в Харькове 5-6 июня

На Слобожанщине 5-6 июня предполагается небольшая облачность, без осадков. Днем температура в городе поднимется до +20…24 градусов. В ночные часы отметки термометров опустятся до +7…11 °C. В понедельник-вторник прогнозируется сильный ветер, 12 м/с.

Погода в Донецке 5-6 июня

В начале рабочей недели осадки не будут беспокоить и этот регион. Солнце в течение двух дней будет радовать дончан. Температура воздуха днем поднимется до +20…23°C. Ночью отметки термометров покажут +9…11 градусов. Ветер в понедельник-вторник будет дуть сильный, 12 м/с.

Погода в Днепре 5-6 июня

Днепряне также ожидают облачную, но бездождливую погоду. Днем столбики термометров достигнут отметки +21…24 °C, а ночью будут падать до 9…13 градусов тепла. Ветер в понедельник-вторник ожидается свежий, его максимальная скорость составит 8 м/с.

Погода в Одессе 5-6 июня

Одещину в начале рабочей недели обошли дожди. Над областью воцарится переменная облачность. Воздух днем прогреется до 21...25 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +13...16 °C. В течение двух дней ожидается сильный ветер 12 м/с.

Погода в Украине 5 июня

Погода в Украине 6 июня

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде в июне. Синоптики прогнозируют, что в начале первого месяца лета будет прохладная и дождливая погода.