Одесситка была первой женщиной, которая имела персональную выставку в Лувре

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Всемирно известная художница и дизайнер Соня Делоне была одесситкой еврейского происхождения. Вместе с мужем Соня стала основательницей абстрактного живописного направления "симультанизма" или "орфизма".

Соня родилась 13 ноября 1885 года в Одессе, в семье Ильи Штерна и Ханны Терк. В детстве жила под Полтавой в небольшом городе Градзиск, там ее отец занимал руководящую должность на заводе. Когда ей было пять, дядя по материнской линии взял девочку на воспитание в семью в Санкт-Петербург. После окончания школы едет учиться художественному искусству в Германию, а в 1908 году переезжает в Париж, где вышла замуж за французского художника Робера Делоне.

Делоне сосредотачивалась на динамическом взаимодействии цветов в живописи и дизайне костюмов.

Вместе с мужем Соня стала основательницей абстрактного живописного направления "симультанизма" или "орфизма", заключавшегося в создании эффектов движения, возникающих при сопоставлении цветовых пятен. В годы Первой мировой войны и после нее, занималась прикладным творчеством, в частности, дизайном одежды на основе симультанизма.

В 1918 году открыла интерьерный модный магазин Casa Sonia в Мадриде, который быстро приобрел популярность среди аристократии и получил филиалы в Бильбао, Барселоне, Сан-Себастьяне. А в 1920-ом открыла собственное ателье моды в Париже.

Пример дизайна одежды Делоне

Она одевала голливудскую актрису Глорию Свенсон, писательницу Нэнси Кунард, архитектора Эрне Голдфингера. Спрос на ее ткани был огромным. Ее собственная мастерская, занимавшаяся печатью на ткани, распространяла свою продукцию не только во Франции, но и в других странах Европы и США.

На парижской Выставке декоративных искусств 1925 года художница представила широкий ассортимент изделий, от "симультанистских" шарфов до ковров и автомобилей. Именно после этой выставки журнал "Vogue" разместил на обложке так называемое "оптическое" (с характерными оптическими эффектами) платье художницы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что картины украинца украшали Белый дом.