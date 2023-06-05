Укр

Откуда дроны прилетели? В США рассказали о хитрости украинцев для атак по россии

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Дроны по рф могут запускать из самой россии Новость обновлена 05 июня 2023, 14:54
Дроны по рф могут запускать из самой россии. Фото Иллюстративное фото

Украина установила хорошо отработанные маршруты контрабанды

Неизвестные дроны, которые регулярно доставляют "бавовну" в россиию летят, как не странно, не из Украины, а из самой россии. Все потому, что наша страна создала целую сеть из агентов внутри рф, которые и занимаются этими диверсиями. Сами дроны исполнители якобы получают от Украины, но находятся они в самой россии.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на собственные источники.

Именно таким способом, по мнению официальных лиц США, был нанесен удар по кремлю в начале мая 2023 года. Однако, информации по поводу последней массированной атаки на москву пока нет.

"Официальные лица США считают, что Украина создала в россии диверсионные ячейки, состоящие из сторонников проукраинских симпатий и хорошо подготовленных к такого рода войне оперативников", — говорится в материале.

При этом, для атак на россию диверсанты используют дроны именно украинского производства, а не американского или какого-либо еще.

"Нет никаких доказательств того, что какие-либо удары беспилотников были нанесены с использованием беспилотников, предоставленных США", — передает издание слова американских чиновников.

Отмечается, что пока неизвестно то, каким именно способом Украина переправляет свои дроны в рф, но два источника сообщили CNN, что Украина установила хорошо отработанные маршруты контрабанды, которые можно использовать для отправки беспилотников или их компонентов в россию, где они затем могут быть собраны.

"Российско-украинская граница обширна и ее очень трудно контролировать, что делает ее пригодной для контрабанды. Вы также должны учитывать, что это периферийная территория рссии", — сказал чиновник, добавив, что "Выживание — проблема каждого, поэтому деньги творят чудеса".

Кто именно контролирует эти активы, также неясно, сообщили источники CNN, хотя официальные лица США считают, что в этом замешаны элементы из разведывательного сообщества Украины. По словам двух источников, президент Украины Владимир Зеленский установил общие параметры того, что разрешено делать его службам разведки и безопасности, но не каждая операция требует его согласия.

Напомним, ранее мы писали о том, что БПЛА атаковали военный полигон в Воронежской области.

Также мы сообщали, что неизвестные дроны поселились прямо в москве.

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#Украина #Россия #Война #БПЛА #Дроны