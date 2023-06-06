Укр

В одном городе еще задождит: где украинцам ждать осадков в ближайшие дни

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Большинство областей будут наслаждаться сухой погодой
Большинство областей будут наслаждаться сухой погодой. Фото Pixabay

Из других регионов только на востоке страны предполагается максимальный ветер — 9 м/с

В Украине в начале недели синоптики прогнозировали в некоторых регионах дожди с грозами и ветром. По их данным, только в одном городе ожидается дождь, а остальные — преимущественно будут купаться в лучах солнца.

Максимальная дневная температура будет достигать +26 градусов, как сообщает Gismeteo.

Погода во Львове 6-7 июня

На западе Украины прогнозируется облачная погода, иногда с прояснениями. Во вторник, 6 июня, утром солнце выглядывало, но днем на небо набегут тучи. Такая погода продержится и на следующий день, 7 июня. Однако в начале дня в среду начнется небольшой дождь, а к вечеру должен завершиться. Днем воздух прогреется до +19…23 °C, а ночью остынет до +15…16 градусов. Во вторник-среду ветер прогнозируется умеренным, 6-7 м/с.

Погода в Киеве 6-7 июня

Жителей города ожидает поначалу более-менее ясная погода, которая постепенно сменится очень пасмурной. Во вторник утро еще было солнечным, но днем небо заполонят облака и такая погода продержится до вечера в среду. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет достигать 26 градусов тепла, а ночью опустится до +14…18 °C. Во вторник дует слабый ветер, его скорость будет достигать 4 м/с, а на следующий день увеличится до 6 м/с.

Погода в Харькове 6-7 июня

На Слобожанщине облака и солнце постоянно будут менять друг друга в течение двух дней. Осадков не предполагается. Днем температура в городе поднимется до 23...26 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +9…13 °C. Во вторник дует слабый ветер — 4 м/с, что в среду будет ослабевать до 3 м/с.

Погода в Донецке 6-7 июня

Донечан 6-7 июня будет радовать солнце, однако на небе будут "плавать" облака. Дождей не предполагается. Температура воздуха днем поднимется до 22...25 °C. Ночью отметки термометров покажут +11…13 градусов. 6-7 июня ожидается свежий ветер — 9 м/с.

Погода в Днепре 6-7 июня

В городе синоптики прогнозируют бездождливую, но переменную облачную погоду в течение вторника-среды. Во вторник утро и день будут преимущественно солнечными, а на следующий день ясная погода ожидается только в первой части дня. Осадков не будет. Днем столбики термометров достигнут отметок +24…26 °C, а ночью – снизятся до 11…16 градусов тепла. Ветер во вторник дует умеренный, максимальная скорость которого составит 6 м/с. В среду предполагается слабый – 4 м/с.

Погода в Одессе 6-7 июня

Над Одесской областью нависли тучи. Во вторник-среду только утром можно ожидать солнца, но днем оно будет прятаться. Воздух днем прогреется до 23...24 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +15...16 °C. 6-7 июня будет дуть умеренный ветер — 6 м/с.

Напомним, ранее "Телегра" писал о погоде в июне. Синоптики прогнозируют, что в начале первого месяца лета будет прохладная и дождливая погода.

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#Солнце #Погода в Украине #Прогноз погоды #Июнь #Переменная облачность