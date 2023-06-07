Украину накрыли грозовые тучи: синоптики прогнозируют в некоторых городах дожди

Наименьшая ночная температура может достигать 9 теплых градусов

Природа решила, что уже достаточно на большей территории Украины солнца и сухой погоды и изменила свое настроение в "облачную и дождливую" сторону.

Как сообщает Sinoptik, максимальных осадков следует ожидать на западе страны.

Погода во Львове 7-9 июня

Львовщина ожидает трехдневные дожди, иногда с грозой. В среду, 7 июня, утром начались осадки, которые днем усилятся, но к утру четверга должны закончиться. 8 июня днем возобновится дождь, который завершится днем. Такая же погода продержится и в пятницу, 9 июня. Днем воздух прогреется до +18...22 °C, а ночью остынет до +13...15 градусов. В 7-9 июня ветер прогнозируется лёгким, 1 м/с.

Погода в Киеве 7-9 июня

Над столицей Украины нависли грозовые тучи, однако дожди не ожидаются. Только утром каждый день киевляне могут увидеть солнце, но днем оно будет прятаться. Температура воздуха в дневное время будет достигать 22…26 градусов тепла, а ночью опустится до +16…17 °C. В среду дует легкий ветер, его скорость будет достигать 2 м/с, а 8-9 июня будет ослабевать до 1 м/с.

Погода в Харькове 7-9 июня

Этот город также не будет беспокоить дождливая погоду, но облачность в течение трех дней сохранится. В среду, 7 июня, солнце будет радовать регион только утром. В четверг ясная погода ожидается только днем, а в пятницу — вечером. Днем температура в городе поднимется до 26...27 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +14…18 °C. В ближайшие дни будет дуть легкий ветер — 2 м/с.

Погода в Донецке 7-9 июня

В этом областном центре в течение трех дней на смену ясной погоде утром будет приходить облачная погода, которая будет держаться до позднего вечера. Днем и ночью осадки не прогнозируются. Температура воздуха в дневные часы поднимется до 24…27 °C. Ночью отметки термометров покажут +9…13 градусов. 7-9 июня мая ожидается слабый ветер — 4 м/с.

Погода в Днепре 7-9 июня.

А вот город на Днепре может похвастаться более-менее ясной погодой. В среду и четверг на небе будут плавать облака, но на следующий день, в пятницу, день будет солнечным. Днем столбики термометров достигнут отметок +24…25 °C, а ночью – снизятся до 14…18 градусов тепла. Ветер в ближайшие дни предполагается слабый, максимальная скорость которого составит 4 м/с.

Погода в Одессе 7-9 июня.

В городе синоптики также прогнозируют пасмурную погоду, иногда с прояснениями. Воздух днем прогреется до 23...25 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +15...18 °C. 7-9 июня будет дуть легкий ветер — 3 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде на 28 июня, когда украинцы будут праздновать День Конституции. Синоптики предупреждают о вероятности ливней в этот день.