Из-за подрыва Каховской ГЭС надо менять планы: на Западе сделали прогноз по контрнаступлению ВСУ

Боевые действия активизировались, ВСУ ищут слабые места в обороне оккупантов

На Западе видят признаки начала украинского контрнаступления: в последние дни Украина не только атаковала на юге Донецкой области, но и провела несколько заметных операций и разведок в юго-восточном районе Запорожья, между Херсоном и Запорожской атомной электростанцией. Однако подрыв россиянами Каховской ГЭС вынуждает ВСУ менять планы.

Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в НАТО.

Кроме того, по его словам, значительное усиление боевых действий происходит на востоке Украины, где ВСУ с помощью наземных атак и артиллерийских ударов начали прощупывать слабые места в российской обороне для дальнейшего прорыва.

Собеседник издания отметил, что украинским военным, перед тем, как начать масштабное движение вперед, нужно "найти одну-две бреши", через которые они смогут прорваться.

В то же время, разрушение россиянами дамбы Каховской ГЭС, может помешать планам ВСУ и затруднить форсирование ими Днепра. Кроме того, оно создало серьезную гуманитарную проблему, на решение которой Украине нужно будет направить ресурсы.

"Все, что могло быть запланировано ниже по течению от дамбы, вероятно, должно быть перепланировано", — заявил посол Европы в Вашингтоне.

По его словам, хотя западное разведывательное сообщество еще устанавливает, кто несет ответственность за разрушение дамбы, но "власти склоняются к тому, что виновата россия".

Как сообщал "Телеграф", ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также заявлял, что подрыв Каховской гидроэлектростанции может повлечь за собой внесение коррективов в контрнаступление Вооруженных сил Украины.