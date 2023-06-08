Облака надвигаются на Украину: в некоторых городах ожидаются дожди на конец недели

Максимальная дневная температура ожидается на востоке Украины – до 29 теплых градусов

На Украину "напали" грозовые тучи и принесли с собой дожди в некоторые регионы и, по прогнозам синоптиков, такая погода будет держаться до конца рабочей недели.

Как сообщает синоптический ресурс Gismeteo, к сплошной облачности могут еще прибавиться сильные ветры, но не везде. Поэтому следует осторожно проходить мимо деревьев и кустарников, особенно возле тополей.

Погода во Львове 8-9 июня

На Галичине воцарится пасмурная погода, местами с осадками. Дожди следует ожидать только к вечеру четверга, 8 июня. Хотя солнце будет прятаться за облака, но днем воздух прогреется до +20…22 °C, а ночью остынет до +14…15 градусов. В четверг дует умеренный ветер, максимальная скорость его составит 6 м/с, а в пятницу увеличится до сильных 10 м/с.

Погода в Киеве 8-9 июня

Киевляне также ожидают осадки, но несерьезные. Ночью в четверг начался дождь, который днем завершится, но облачность сохранится. На следующий день солнце также не будет выглядывать из-за облаков. Температура воздуха днем будет достигать 21…26 градусов тепла, а ночью опустится до +16…18 °C. 8-9 июня будет дуть умеренный ветер, его скорость достигает 6-7 м/с.

Погода в Харькове 8-9 июня

На востоке Украины в течение двух дней солнце и облака будут постоянно сменять друг друга. Осадков не предполагается. Днем температура в городе поднимется до 26...29 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +15…16 °C. В четверг дует легкий ветер – 3 м/с, а в пятницу уменьшится до 2 м/с.

Погода в Донецке 8-9 июня

Этот регион также миновали дожди на конец рабочей недели. Солнце следует ожидать только утром пятницы, хотя днем оно снова будет прятаться. Синоптики осадков не предсказывают. Температура воздуха днем поднимется до 24...27 °C. Ночью отметки термометров покажут стабильные +14 градусов. В четверг будет дуть свежий ветер, 8 м/с, а на следующий день увеличится до сильных 11 м/с.

Погода в Днепре 8-9 июня

Днепр — это единственный город, который может хвастаться более-менее ясной погодой. В течение двух дней солнце будет радовать регион утром и днем, но к вечеру на небо набегут тучи. Днем столбики термометров достигнут отметок +26…27 °C, а ночью будут падать до 16…17 градусов тепла. Ветер в четверг дует умеренный, максимальная скорость которого достигает 7 м/с, а в пятницу усилится до 7 м/с.

Погода в Одессе 8-9 июня

В этом городе синоптики обещают облачную погоду к концу рабочей недели. Солнце будет иногда напоминать о себе и радовать область своим теплом. Воздух днем прогреется до 24...27 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +16...17 °C. В четверг и пятницу предполагается умеренный ветер — 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде на Херсонщине в ближайшие дни. Синоптики уверены, что в регионе будут идти дожди, но незначительные.