Кто-то готовится к суточным осадкам: кого из украинцев ждут дождливые выходные

Максимальная дневная температура может достигать +28 градусов тепла только в одном регионе

В течение недели синоптики предупреждали украинцев о надвигающейся облачной погоде на страну, которая могла принести дожди и грозы. Так и случилось — в ближайшие дни почти на всей территории Украины следует ожидать осадков, иногда в сопровождении грозы.

Как сообщает ресурс Sinoptik, сильный ветер не беспокоит граждан на выходных.

Погода во Львове 10-11 июня

Львовяне ожидают дождливых выходных, иногда даже с грозой. В субботу, 10 июня, только утро будет сухим, а в дневные часы начнется сильный дождь с грозой. Он должен завершиться днем следующего дня, 11 июня. В дневное время воздух прогреется до +15...21 °C, а ночью остынет до +13...15 градусов. В субботу-воскресенье ветер прогнозируется слабый, 3 м/с.

Погода во Львове 10-11 июня

Погода в Киеве 10-11 июня

Столицу тоже накроют дожди, но только в субботу. Осадки начнутся днем, будут сопровождаться грозой и к наступлению вечера должны завершиться. В воскресенье сохранится облачная погода. Температура воздуха днем будет достигать 20…26 градусов тепла, а ночью опустится до +15…17 °C. На выходных будет дуть легкий ветер, его скорость будет достигать 3 м/с.

Погода в Киеве 10-11 июня

Погода в Харькове 10-11 июня

Над городом нависли грозовые тучи и не зря, потому что харьковчане ожидают дождливую погоду. В субботу день обещает быть пасмурным, но сухим. Обильные осадки предполагаются в воскресенье, 11 июня, вечером. Днем температура поднимется до 21...28 градусов тепла. В ночное время отметки термометров опустятся до +17 °C. К концу недели будет дуть умеренный ветер, его максимальная скорость составит 7 м/с.

Погода в Харькове 10-11 июня

Погода в Донецке 10-11 июня

Этот областной центр также не похвастается сухой и солнечной погодой в выходные. Лишь утро субботы будет ясным, а в течение дня небо заполнят облака. Синоптики прогнозируют осадки в воскресенье, 11 июня, днем и должны завершиться вечером. Температура воздуха днем поднимется до 20...28 °C. Ночью отметки термометров покажут +15 градусов. 10-11 июня будет дуть слабый ветер, 5 м/с.

Погода в Донецке 10-11 июня

Погода в Днепре 10-11 июня

Город на Днепре также не минуют дожди, в частности в воскресенье. Первый день выходных предполагается преимущественно облачным, но без осадков. На второй день выходных днем будет идти дождь и будут держаться осадки до позднего вечера. В дневное время столбики термометров достигнут отметок +20…27 °C, а ночью опустятся до 17…18 градусов тепла. Ветер к концу недели ожидается умеренным, максимальная скорость которого будет достигать 6 м/с.

Погода в Днепре 10-11 июня

Погода в Одессе 10-11 июня

А вот одесситы в выходные могут обойтись без зонтов. 10-11 июня синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух днем прогреется до 24-26 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут стабильные +18 °C. На выходных будет дуть легкий ветер — 2 м/с.

Погода в Одессе 10-11 июня

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде на Херсонщине в ближайшие дни. Синоптики уверены, что в регионе будут идти дожди, но незначительные.