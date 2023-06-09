"Россияне откровенно плюют миру в лицо": Подоляк дал совет ООН, как отбелить репутацию

россия совершает террористические акты, но мир закрывает на это глаза

Россияне продолжают совершать террористические акты, включая подрыв Каховской ГЭС и атаку на Купянский аммиакопровод, но мир продолжает делать вид, что ничего не происходит. Вместо празднования Дня русского языка ООН следовало бы задуматься о признании россии страной-террористкой.

Об этом советника главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью 24 каналу.

"Россияне же откровенно плюют миру в лицо. Атакуют сознательно элемент очень опасной инфраструктуры – аммиакопровод. Это негатив огромный. Есть видео, где видны последствия. Это очень опасно для людей. Однако мир делает вид, что не знает, что там происходит", — сказал он.

По мнению Подоляка, об этом нужно говорить постоянно, что Украина и делает в свою очередь — говорит, что рф использует любые инструменты именно террористического типа. Подрыв ГЭС – террористический инструмент. Также и удар по фрагменту Купянского аммиакопровода относится к сознательному террористическому элементу. Также и ракетные удары по гражданской инфраструктуре — это террористический компонент.

"У россии сегодня нет военных компонентов, а только террористические. Гутерриш (генсек ООН Антониу Гутерриш, — Ред.) должен вместо дня русского языка начинать дискуссии, не нужно ли юридически назвать россию страной-террористкой. Даже не спонсором терроризма, а именно террористом. Ведь решение об атаке на те или иные критические объекты принимается военно-политическим руководством россии. То есть государство россия принимает решение взрывать ГЭС, наносить удары по аммиакопроводу или гражданскому населению в центрах крупных городов Украины", — добавил советник главы ОП.

Михаил Подоляк подчеркнул, что отбелить репутацию международных институций на сегодняшний день можно лишь одним способом — признать россию страной-террористкой.

"Даже несмотря на то, что кому-то не хочется разрывать отношения с россией, или некоторые лоббисты страны-агрессора до сих пор, находясь в наблюдательных советах сырьевых компаний россии, получают огромные средства, а коррупционные деньги россии в увеличенном объеме гуляют сегодня по ряду стран", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на безразличие ООН относительно ситуации с подрывом Каховской ГЭС. В свою очередь в Организации Объединенных Наций поспешили оправдаться и заявили, что увеличат размеры помощи.