США дают новый пакет военной помощи Украине: в нем снаряды для Patriot и еще много чего

Общая стоимость нового пакета помощи составляет 2,1 миллиарда долларов

Соединённые Штаты Америки продолжают всячески поддерживать Украину. 9 июня стало известно о новом пакете военной помощи на сумму более двух миллиардов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда"

Как стало известно, новый пакет военной помощи США будет предоставлен в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности (USAI), которая предусматривает заключение долгосрочных контрактов с промышленностью или странами-партнерами, поэтому оборудование будет предоставляться Украине не в ближайшее время.

Пакет общей стоимостью 2,1 миллиарда долларов включает в себя:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

системы ПВО и ракеты HAWK;

105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;

беспилотные системы Puma;

боеприпасы ракетной системы с лазерным наведением.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи по безопасности", – подчеркнули в Пентагоне.

Напомним, ранее мы писали о том, что США могут предоставить дополнительную помощь Украине на сотни миллионов долларов.

Также мы сообщали, что еще одна страна включилась в помощь Украине, но на условиях строгой секретности.