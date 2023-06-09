Пережить жару: простые советы помогут провести лето в комфорте

Простые советы помогут перенести жаркие дни в комфорте

Согласно прогнозам синоптиков Украину ожидает жаркое лето. Средняя температура воздуха будет превышать привычные показатели сразу на несколько градусов. Для людей, которые плохо переносят жару это может стать настоящим испытанием.

"Телеграф" рассказывает о лайфхаках, которые помогут украинцам пережить жаркие летние дни с комфортом.

Берегитесь жарких лучей

Кондиционер – незаменимая вещь в жару, но, к сожалению, есть он далеко не у всех. Однако охладить помещение можно и другими способами. Первое, что нужно сделать – ограничить поступление солнечного света в квартиру. Вот несколько советов, которые помогут это сделать.

Наклейте на окна солнцезащитную или купите специальные шторки, которые препятствуют активному проникновению солнечных лучей.

Если жалюзи и шторок нет, то используйте светлые шторы, которые будут отражать солнечные лучи. Как экстренное средство подойдут даже белые простыни – их можно временно повесить на окна, предварительно смочив водой. Держите шторы задернутыми до тех пор, пока солнце не скроется.

Как бы жарко ни было снаружи, в помещение должен поступать воздух, поэтому не держите окна полностью закрытыми. Днем оставляйте небольшую щель, а с позднего вечера и до раннего утра можно распахнуть окна настежь

Больше влаги — больше комфорта

Чтобы в жару стало легче дышать, регулярно увлажняйте воздух в квартире при помощи пульверизатора. Старайтесь распылять воду каждый час. На ночь можно намочить холодной водой простыни, а днем смочить футболку или другую надетую на вас одежду. Также можно опрыскать водой шторы.

Если у вас есть увлажнитель воздуха, то в него нужно налить ледяную воду и добавить кубики льда. Этот способ хорошо помогает охладить помещение.

Меньше используйте бытовые приборы

Вся бытовая техника разогревает воздух в квартире. Постарайтесь пользоваться плитой, стиральной и посудомоечной машинами только поздно вечером и рано утром, а от духовки вообще лучше отказаться.

Измените свой рацион

Блюда, которые мы привыкли готовить при умеренных и низких температурах, для жары не подходят. В такую погоду рекомендуется употреблять больше холодных блюд. Пусть на вашем столе будут свежие овощи, фрукты, рыба, кисломолочные продукты. Лучше отказаться от тяжелой пищи, так как она требует больших энергозатрат на переваривание.

Берегитесь теплового удара

Чтобы избежать теплового удара, нужно соблюдать ряд простых правил:

носите одежду светлых тонов – она не так притягивает солнечные лучи;

старайтесь больше пить и всегда имейте при себе бутылку с водой;

откажитесь от жирной пищи;

исключите занятия спортом и тяжелый физический труд;

без необходимости старайтесь не выходить из дома, особенно в самую жару – с 10 до 17 часов.

Напомним, ранее мы писали о народных средствах, чтобы меньше потеть летом.

Также мы сообщали о том, как не зажариться в автомобиле летом без кондиционера.