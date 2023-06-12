"Оперативное доминирование за нами": Зеленский провел заседание Ставки по ситуации на фронтах

ВСУ достигают результатов на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 12 июня, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которой была обсуждена ситуация на фронте.

Как рассказал глава государства в своем традиционном видеообращении, в районах проведения наступательных действий идут ожесточенные бои, однако ВСУ продвигаются.

"Потери у врага такие, как нам нужно. И хотя погода в эти дни неблагоприятна – дожди нашу задачу усложняют, – но все равно стойкость наших воинов дает результат", — сказал он.

По словам Зеленского, ему доложили на каких направлениях есть успехи и где нужно усиление.

"Наше оперативное доминирование сохраняем и усиливаем", — отметил

Отдельно он отметил тему Бахмутского направления, где Силы обороны "увеличивают контроль".

В свою очередь заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении ВСУ продвинулись на 1,5 километра на левом фланге и на 3,5 на правом. Тем самым украинские защитники смогли освободить от российской оккупации 16 квадратных километров.

Как сообщалось ранее, за прошедшую неделю Силам обороны удалось вернуть украинский флаг в семь населенных пунктов на Донецком и Таврийском направлениях.