Может продолжаться месяцы: Макрон дал прогноз по контрнаступлению ВСУ

Европа продолжит поддерживать Украину в этой войне

Украинское контрнаступление продлится несколько "недель или месяцев" и позволит достичь условий для начала переговоров по завершению войны.

Как сообщает BFMTV такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с лидерами Польши и Германии.

При этом французский лидер выразил убеждение, что контрнаступление уже началось и идет в последние дни.

"Оно (контрнаступление, — ред.) будет длиться несколько недель или несколько месяцев. Мы хотим, чтобы оно было как можно более успешным, чтобы потом мы могли начать фазу переговоров в надлежащих условиях", — сказал Макрон.

Кроме того, он сообщил журналистам о том, что Европа остается объединенной в своей поддержке Украины на фоне российской агрессии.

Макрон отметил, что Запад не только не даст россии победить в этой войне, но и сделает все, чтобы подобная война не повторилась в будущем.

Как сообщалось ранее, за последнюю неделю ВСУ смогли освободить семь населенных пунктов и 90 квадратных километров территории. Впрочем, украинские должностные лица пока не говорят о том, что контрнаступление началось и призывают сохранять информационную тишину.