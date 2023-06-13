Укр

Уже достаточно непогоды: в каких регионах Украины будет сухо и тепло

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Обильные осадки следует ожидать на юге страны
Обильные осадки следует ожидать на юге страны. Фото Pixabay

Максимальная скорость ветра на всей территории Украины может достигать 4 м/с, то есть слабый

Синоптики в который раз не радовали сухим и солнечным прогнозом погоды в течение недели, однако они уверяют, что в ближайшие дни ветер и облака постепенно будут покидать большинство городов.

Как сообщает сайт Sinoptik, только в трех городах следует ожидать осадков.

Погода во Львове 13-14 июня

На западе Украины погода приобретает многообразие. Во вторник солнце будет иногда выглядывать из-за облаков днем. Также в дневные часы начнутся осадки, которые завершатся к вечеру. 14 июня ясная погода ожидается лишь утром, а в дневные часы на небо набегут облака и начнется дождь. Осадки должны закончиться вечером. В дневное время воздух прогреется до +16…20 °C, а ночью остынет до +10…11 градусов. В субботу-воскресенье ветер прогнозируется тихий, 1 м/с.

Погода в Киеве 13-14 июня

А вот киевляне могут не брать с собой зонтики. В столице синоптики прогнозируют переменную облачную погоду, иногда с прояснениями. Температура воздуха днем будет достигать 18…23 градусов тепла, а ночью опустится до +13…15 °C. В течение 13-14 июня будет дуть легкий ветер, его скорость будет достигать 2 м/с.

Погода в Харькове 13-14 июня

Над городом также нависли тучи, но осадки синоптики не обещают. Солнце будет выглядывать из-за облаков преимущественно во второй половине дня в течение 13-14 июня. Днем температура поднимется до 22 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +12…13 °C. Во вторник дует слабый ветер, его максимальная скорость будет составлять 4 м/с. В среду снизится до легких 3 м/с.

Погода в Донецке 13-14 июня

Горожане смогут увидеть солнце лишь ранним утром, а в течение дня небо будет покрыто облаками. Осадков не предполагается. Температура воздуха днем поднимется до 21...24 °C. Ночью отметки термометров покажут +11…13 градусов. 13-14 июня будет дуть легкий ветер, 3 м/с.

Погода в Днепре 13-14 июня

А вот в этом областном центре немного задождит. Вторник ожидается преимущественно облачным, но без осадков. В среду над городом нависли грозовые тучи, и днем начнется несущественный дождь, который к вечеру завершится. В дневное время столбики термометров достигнут отметок +20…23 °C, а ночью опустятся до 13…15 градусов тепла. Ветер в начале недели ожидается слабым, максимальная скорость которого составит 4 м/с.

Погода в Одессе 13-14 июня

В Одесской области будет максимальное количество осадков из других городов. Во вторник ранним утром начался дождь, который днем усилится, но ближе к вечеру закончится. А вот 14 июня в первой половине дня одесситы могут наслаждаться солнцем, а днем ожидается дождь. Осадки завершатся до наступления вечера. Воздух днем прогреется до 22...25 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут стабильные +15...17 °C. Во вторник-среду будет дуть легкий ветер — 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде в июне в ближайшие 10 дней. Синоптики уверены, что вторая часть луны принесет дождь, грозы и сильный ветер.