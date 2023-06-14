В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв с двойным эффектом: россияне ищут диверсантов

Оккупационные власти предпочли умолчать об инциденте

Оккупированный Мелитополь становится все более опасным для оккупантов — там все чаще гремят взрывы, приближающие освобождение украинского города. 13 июня сработало взрывное устройство на железной дороге, прогремел мощный взрыв с плачевными для захватчиков последствиями.

Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".

Взрыв был настолько мощным, что его услышали жители Нового Мелитополя, Песчаной, северной части города. Оккупационные власти предпочли умолчать об инциденте, однако в районе железнодорожного полотна на северной окраине Мелитополя появилось оцепление российских военных.

По предварительным данным, участок железной дороги был поврежден именно в тот момент, когда по полотну двигался поезд из Днепрорудного с краденой железной рудой. Есть информация, что в момент взрыва пять вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Разрушено 50 метров путей, движение было заблокировано.

Оккупанты пригнали военизированные подразделения, которые окружили территорию и начали прочесывать район в поисках диверсантов.

Отмечается, что россияне понимают опасность и пытаются ее предотвратить: в последнее время они начали запускать перед локомотивами так называемые платформы прикрытия. По идее, они должны защитить локомотив от повреждения, но судя по происходящему, это не работает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с началом контрнаступления украинских войск на Запорожском направлении, россия начала перебрасывать в оккупированные районы авиацию.