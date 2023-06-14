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Как снять показатели за свет? Простая инструкция для любого счетчика

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Как снять показатели счетчика за свет Новость обновлена 14 июня 2023, 20:09
Как снять показатели счетчика за свет. Фото Иллюстративное фото

В Украине существует три основных вида счетчиков электроэнергии

Во избежание переплат за коммунальные услуги украинцам необходимо каждый месяц снимать и передавать показатели счетчиков. При этом, из-за различных типов этих устройств у некоторых граждан могут возникнуть затруднения со снятием показателей

"Телеграф" рассказывает, как снять показатели с разных счетчиков электроэнергии.

Стоит отметить, что в Украине существует три основных вида счетчиков электроэнергии: индукционные, "День-ночь" и трехзонные. Особенностью первых является, что расчет производится только в одной зоне, а все данные выводятся на механический барабан. В зависимости от типа устройства на табло может выводиться 5, 6 или 7 цифр. Поэтому в этом случае важно запомнить, что при передаче показателей записывается только целое число, без тех цифр, которые отделены от него запятой или точкой.

Вторые могут считать данные в двух зонах (день – от 7 до 23 часов, ночь – от 23 до 7 часов).

Как снять показатели счетчика электроэнергии "День-Ночь"

В этом случае нужно понять, как именно сказываются на табло разные зоны:

  • NiK. "День" — "Т11" или "Т1", "ночь" — "Т12" или "Т2";
  • GAMA. "День" — "1.5.8.1", "ночь" — "1.5.8.2";
  • СТК. "День" — "Е1", "ночь" — "Е2".

Показатели следует всегда записывать отдельно.

Кроме того, существуют трехзонные счетчики электроэнергии, хотя они пока еще редко встречаются в Украине. Они, как можно понять из названия, считают показания в трех зонах:

  • пик — от 8 до 11, от 20 до 22 часов (коэффициент к тарифу 1,5);
  • полупик — от 7 до 8, от 11 до 20, от 22 до 23 часов (коэффициент к тарифу 1);
  • ночь — от 23 до 7 часов (коэффициент к тарифу 0,4).

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине передать показатели счетчиков можно через популярный интернет-банкинг.

Также мы сообщали о том, как правильно снять показатели газового счетчика.

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#ЖКХ #Тарифы #Показания #Счетчики